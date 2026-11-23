Presente há décadas no guarda-roupa, o jeans volta a ocupar espaço como protagonista das produções e vai além dos looks casuais. Nas semanas de moda recentes, entre passarelas e produções de streetstyle, a peça ganhou novas interpretações com lavagens marcantes, diferentes texturas, sobreposições e modelagens atualizadas.

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Adriana Bozon, executiva e diretora criativa da ELLUS, compartilha as principais tendências e ensina como incorporar o material no cotidiano de maneira estilosa.

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Jeans com jeans

O visual all jeans segue como aposta central, explorando combinações que superam o tradicional. Jaquetas e camisas coordenadas com calças ou saias da mesma lavagem geram produções monocromáticas que valorizam a textura do tecido.

Outra possibilidade envolve misturar lavagens contrastantes e experimentar proporções distintas. Acessórios como cintos, botas e joias maximalistas complementam a composição com mais informação de moda.

Modelagem slim

Em meio ao sucesso das silhuetas amplas, a modelagem slim ressurge com novas propostas. Além da calça skinny, as capris jeans, clássicas dos anos 2000, voltam ao protagonismo e garantem personalidade ao visual.

Para uma produção alinhada, peças justas funcionam combinadas com blusas coladas, ressaltando as linhas do corpo. Quem prefere contrastes pode coordenar a base justa com blazers amplos e camisas oversized para renovar as proporções.

Texturas e aplicações

Diferentes acabamentos colocam o jeans no centro das atenções. Elementos como lavagens desgastadas, efeitos vintage, bordados, detalhes em pedraria e aplicações metálicas renovam a estética tradicional da peça.

Essas variações permitem criar produções com referências que vão do estilo punk a visuais despojados. A diretriz central consiste em imprimir personalidade ao look sem retirar o protagonismo do material.

Sofisticação no jeans escuro

Em tons de azul profundo ou quase preto, o tecido ganha aparência elegante e funciona como alternativa para trajes refinados.

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No dia a dia, a calça de lavagem escura combina com camisetas e camisas básicas. Já para ocasiões formais, blazers e camisas estruturadas garantem sofisticação, finalizados com acessórios marcantes e sapatos que fogem do óbvio.