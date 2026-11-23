A Santa Lolla apresenta uma nova seleção de produtos para o Verão 2027. Inspirada pelo retorno do romantismo à moda, a marca resgata essa estética em seu novo drop desenvolvido para a estação.

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A proposta revisita elementos característicos dessa temática por meio de construções delicadas e detalhes florais. As novidades foram desenhadas para compor produções leves nos dias de calor.

A cartela de cores aposta em tons suaves para reforçar a leveza visual das peças. A seleção destaca duas tonalidades principais: o rosa e o amarelo-manteiga.

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O detalhe de maxi flor assume protagonismo no lançamento. O acabamento atualiza o cabedal dos calçados com um toque autêntico e feminino em sandálias, mules, rasteiras e sapatilhas.

Modelos da nova linha de acessórios Santa Lolla SL Handbags, com design romântico e acabamentos delicados para o verãoSanta Lolla / divulgação

A seleção da temporada também reúne shapes de linhas minimalistas, presentes em mocassins, sapatilhas slingback e sandálias de tiras finas. Nas rasteiras, a marca adiciona o detalhe contemporâneo do toe ring metalizado, garantindo personalidade às criações.

Curadoria SL Handbags

Na curadoria de bolsas, intitulada SL Handbags, a estética romântica orienta designs de linhas arredondadas e acabamentos delicados. A combinação entre diferentes superfícies e materiais valoriza os formatos das peças.

A linha de bolsas reúne acabamentos variados trabalhados em tons pastel, como a nova textura acetinada, camurça e tressê.

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A coleção de verão da Santa Lolla destaca o romantismo em bolsas com designs delicados e tons suaves como rosa e amarelo-manteiga para a estaçãoSanta Lolla / divulgação

Os acessórios equilibram sofisticação, leveza e informação de moda. A marca revisita referências em evidência para compor itens que unem novidade e atemporalidade. Para o Verão 2027, as peças funcionam como ponto de partida para explorar o styling, conectando tendências e personalidade.