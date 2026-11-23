Santa Lolla traz novidades românticas e cores suaves para o Verão 27
Com maxi flores, tons pastel e shapes delicados, lançamento combina leveza e elegância em sapatos e bolsas perfeitos para os dias ensolarados
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A Santa Lolla apresenta uma nova seleção de produtos para o Verão 2027. Inspirada pelo retorno do romantismo à moda, a marca resgata essa estética em seu novo drop desenvolvido para a estação.
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A proposta revisita elementos característicos dessa temática por meio de construções delicadas e detalhes florais. As novidades foram desenhadas para compor produções leves nos dias de calor.
A cartela de cores aposta em tons suaves para reforçar a leveza visual das peças. A seleção destaca duas tonalidades principais: o rosa e o amarelo-manteiga.
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O detalhe de maxi flor assume protagonismo no lançamento. O acabamento atualiza o cabedal dos calçados com um toque autêntico e feminino em sandálias, mules, rasteiras e sapatilhas.
A seleção da temporada também reúne shapes de linhas minimalistas, presentes em mocassins, sapatilhas slingback e sandálias de tiras finas. Nas rasteiras, a marca adiciona o detalhe contemporâneo do toe ring metalizado, garantindo personalidade às criações.
Curadoria SL Handbags
Na curadoria de bolsas, intitulada SL Handbags, a estética romântica orienta designs de linhas arredondadas e acabamentos delicados. A combinação entre diferentes superfícies e materiais valoriza os formatos das peças.
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A linha de bolsas reúne acabamentos variados trabalhados em tons pastel, como a nova textura acetinada, camurça e tressê.
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Os acessórios equilibram sofisticação, leveza e informação de moda. A marca revisita referências em evidência para compor itens que unem novidade e atemporalidade. Para o Verão 2027, as peças funcionam como ponto de partida para explorar o styling, conectando tendências e personalidade.