crédito: Zaxy aposta na moda dos anos 1990 e 2000 em lançamentos da linha Jelly

A Zaxy expandiu a linha Jelly com novos calçados que combinam referências dos anos 90 e 2000 com elementos contemporâneos. A coleção aposta no efeito translúcido, acabamentos glossy, pontos de brilho e cartela variada de cores, mantendo o conforto característico da marca em formatos para mulheres e crianças.

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As novas opções adultas trazem diferentes estruturas de calçado para o dia a dia. O Zaxy Jelly Mesh é uma sapatilha inspirada nos anos 90, com acabamento telado, bico arredondado, sola flexível e palmilha macia. O preço sugerido é de R$ 69,99.

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O modelo Queen Anabela é uma sandália com salto anabela de acrílico, tiras de dedo e palmilha em EVA. O preço sugerido é de R$ 139,99. Já o Zaxy Jelly New Slide é um calçado slide com múltiplas tiras translúcidas voltado para produções práticas. O preço sugerido é de R$ 69,99.

A coleção Zaxy Jelly expande sua linha de calçados com referências dos anos 90 e 2000, explorando a estética translúcidaDivulgação

O Zaxy Jelly Sandália é um calçado monocromático e translúcido com proposta minimalista, disponível em tons neutros e cores vibrantes. O preço sugerido é de R$ 69,99.

A Zaxy Jelly Partner é um modelo com acabamento glossy, brilho, duas tiras com fivelas reguláveis e maxi logo na sola. O preço sugerido é de R$ 79,99.

Por fim, o Zaxy Top Kitten Heel, uma opção de salto baixo com cabedal clássico e palmilha com maxi logo. O preço sugerido é de R$ 129,99.

A nova coleção Zaxy Jelly aposta em modelos translúcidos e coloridos, combinando tendências dos anos 90 e 2000 para o verãoZaxy



Versões para o público infantil

A estética translúcida também ganhou adaptações inspiradas nos itens adultos para compor o visual das meninas:

Zaxy Jelly Dedo Infantil: chinelo de dedo translúcido desenvolvido para looks coloridos em dias quentes. O preço sugerido é de R$ 49,99.

Zaxy Jelly Partner Infantil: slide translúcido com fivelas em formato de coração fixadas nas tiras. O preço sugerido é de R$ 69,99.

Zaxy Jelly Sandália Infantil: sandália com tiras delicadas e fechamento no tornozelo, permitindo o uso coordenado entre mães e filhas. O preço sugerido é de R$ 59,99. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os modelos da coleção estão disponíveis no site da Zaxy e em pontos de venda espalhados pelo Brasil. A marca integra o grupo Grendene com foco em moda jovem e urbana.