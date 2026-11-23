A moda praia funciona como espaço para experimentar e expressar personalidade durante os dias quentes. No Brasil, onde as curvas integram a pluralidade da beleza feminina, a escolha das peças busca aliar estilo, conforto e valorização da silhueta. Com foco nessa proposta, a equipe de estilo da Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., reuniu sugestões de modelagens e detalhes para a temporada.

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Os diferentes formatos de tops e calcinhas possibilitam composições pensadas para as particularidades de cada corpo. Os modelos meia-taça trazem uma proposta clássica e ajudam a valorizar a região do busto. Já as opções de corte reto apresentam formato prático e versátil para a composição das peças.

Nas partes de baixo, as alternativas permitem variar proporções e caimentos de acordo com a preferência individual. As hot pants são um corte clássico com cintura alta e cobertura ampliada. Existem opções lisas, texturizadas, com brilho ou em blocos de cor.

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As calcinhas de fio duplo são um formato pensado para valorizar o contorno corporal. Enquanto os modelos com amarração lateral possuem estrutura ajustável que permite definir o encaixe no quadril.

Texturas, cores e recortes

A aplicação de detalhes visuais confere informação de moda às peças de beachwear. Tecidos texturizados, acabamentos metalizados, fios com brilho e estampas tropicais dividem espaço com elementos funcionais e decorativos, como argolas, franzidos e recortes estratégicos.











Untitled design Ashua













Untitled design Ashua













Untitled design Ashua













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A coordenação de estampas e o contraste de cores entre tops e calcinhas criam combinações autênticas. O visual ganha versatilidade quando acompanhado por saídas de praia, camisas leves e acessórios.