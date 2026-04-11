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Da passarela ao guarda-roupa: conheça o verão 2026/27 da mineira PatBo

Coleção foi apresentada na semana de moda de Nova York e retrata a alma latina com campanha fotografada em Paraty

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Joana El Khouri
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Joana El Khouri
Repórter
11/04/2026 02:00

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O volume das peças traduz bem a estética maximalista evocada por Bonaldi
O volume das peças traduz bem a estética maximalista evocada por Bonaldi crédito: PatBo/divulgação

Se há alguns meses Patricia Bonaldi apresentou ao mundo, nas passarelas da semana de moda de Nova York, a alma latina por meio de sua coleção de verão, chegou a hora de a estilista comercializar as criações.

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Florida, colorida e maximalista, a coleção intitulada “Latin Soul” da PatBo se inspira no glamour latino e brasileiro da década de 1980.

Entre os destaques, estão as marcas do seu DNA, trabalhos manuais como bordados, drapeados e detalhes de crochê. A paleta de cores, por sua vez, passa por tons terrosos, amarelo vibrante, azul e lilás mais claros e chega até o rosa com poás pretos.

Um dos vestidos da "Latin Soul", inclusive, é como se fosse uma flor inteira, com bordados sutis
Um dos vestidos da "Latin Soul", inclusive, é como se fosse uma flor inteira, com bordados sutis PatBo/divulgação


O volume das peças traduz bem a estética maximalista evocada por Bonaldi. Vestidos balonê ou de silhueta ampla estruturada exemplificam isso. Também chamamos atenção para as flores que, além de estamparem looks, aparecem em forma de bordados e aplicações. Um dos vestidos da “Latin Soul”, inclusive, é como se fosse uma flor inteira, com bordados sutis que contornam cada pétala e o miolo da planta.

As peças da coleção passaram pelas passarelas nova-iorquinas e chegaram à Paraty, no Rio de Janeiro, para serem fotografadas. Agora, podem entrar nos guarda-roupas das clientes, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo.

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Poder nas mãos

Além da chegada da coleção de verão no e-commerce e nas lojas físicas, a PatBo celebra uma inovação: o lançamento de um aplicativo próprio. O objetivo da marca é usá-lo como um ateliê virtual para pedidos sob medida.


A cliente pode compartilhar referências e inspirações para a peça a ser encomendada pelo app, assim como pode fazer de maneira presencial, caso prefira. Diálogos com a marca e agendamento de provas também podem ser realizados digitalmente.

A ideia da marca é que as clientes possam, por meio desse aplicativo, receber também conteúdos exclusivos, acessar coleções antecipadamente e contar com iniciativas de fidelização. n

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*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa

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