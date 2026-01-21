Nova coleção de Anderson para Dior gera grande expectativa da Semana de Moda Masculina

O estilista Jonathan Anderson apresenta sua segunda coleção masculina para a Dior nesta quarta-feira (21), um dos momentos mais aguardados da Semana de Moda de Paris, onde o norte-irlandês busca consolidar seu estilo na lendária marca francesa.

Anderson, que recebeu críticas positivas por sua primeira coleção masculina em junho e um feedback mais moderado por sua linha feminina em outubro, está gerando grande expectativa para sua nova coleção outono/inverno.

"Há muita expectativa, muita pressão", disse à AFP Alice Feillard, diretora de compras de moda masculina da Galeries Lafayette.

Para sua primeira coleção, o estilista de 41 anos se inspirou no acervo da renomada marca francesa, fundada em 1946, reinventando o volumoso vestido Delft como bermudas cargo e atualizando o icônico casaco Bar, ajustado na cintura para valorizar os quadris.

"Minha ideia é que precisamos decifrar e reprogramar a Dior (...) A Dior é uma marca capaz de se reinventar", explicou ele na ocasião.

O desfile, sua estreia na Dior, atraiu várias estrelas como Rihanna, Daniel Craig, Sabrina Carpenter e Robert Pattinson, que o aplaudiram entusiasmados no final.

- "Fortalecer-se" -

"Após 10 anos de Kim Jones" (seu antecessor) e seu trabalho com alfaiataria tradicional, Anderson propôs "uma abordagem completamente diferente", analisa Franck Nauerz, diretor dos departamentos de moda masculina do Le Bon Marché e da La Samaritaine, com "combinações muito mais criativas, mais casuais e um pouco menos formais".

"Foi uma primeira coleção muito promissora, mas será necessário fortalecer-se com base nas necessidades de cada um", alerta o especialista.

"Meu papel, como diretor artístico da Dior, é conduzir nossa clientela a um novo capítulo, atraindo também um novo público. E espero trazer essa nova estética da Dior para o dia a dia", declarou o estilista ao jornal francês Le Figaro no início de janeiro.

Anderson é considerado um dos prodígios da moda. Ganhou reconhecimento internacional com a marca espanhola Loewe, também do grupo LVMH, onde trabalhou durante uma década e fez história com uma alfaiataria impecável e materiais nobres como couro e metal.

Também inseriu-se no mundo do cinema ao criar figurinos para "Rivais", com Zendaya e Josh O'Connor, e "Queer", com Daniel Craig, do cineasta italiano Luca Guadagnino.

Anderson, nomeado em junho para substituir Maria Grazia Chiuri como diretor criativo das coleções femininas, pouco depois de ser promovido à Dior Homme, tornou-se o primeiro estilista desde Christian Dior a supervisionar as três linhas da icônica casa, incluindo a alta-costura, cuja primeira coleção será apresentada na próxima semana em Paris.

"Há muita expectativa em relação a ele", observa o jornalista de moda Marc Beaugé.

Até 25 de janeiro, 66 marcas revelarão suas novas coleções em 36 desfiles e 30 apresentações.

