Mundo Corporativo

Semana da moda de NY marca as tendências do outono-inverno

Entre os nomes do casting internacional, a modelo brasileira Maria Klaumann retornou à passarela de Cowan pela segunda vez.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
18/02/2026 15:49

Semana da moda de NY marca as tendências do outono-inverno

A New York Fashion Week marcou o início da temporada de Outono 2026 com uma virada estética significativa na trajetória do estilista britânico Christian Cowan. Reconhecido por produções de alto impacto visual, ele apresentou, desta vez, uma coleção mais contida e intimista, definida por ele como uma transição “da rua pública para o interior privado”.

Inspirado na Hollywood das décadas de 1920 e 1950, Cowan deslocou o foco dos holofotes para os bastidores. O ponto de partida foram as roupas íntimas e as peças de camarim usadas pelas estrelas da época. A coleção seguiu com vestidos descontraídos em renda, sutiãs de inspiração vintage pensados para o dia a dia e minivestidos ajustados por tecido franzido.

Entre os nomes do casting internacional, a modelo brasileira Maria Klaumann retornou à passarela de Cowan pela segunda vez, após sua participação na coleção de Primavera 2025. A presença recorrente reforça sua inserção estratégica no circuito internacional e sua consolidação no calendário da moda de Nova York.

Na apresentação do Outono 2026, Maria traduziu a nova proposta do designer com uma das marcas de sua atuação: a versatilidade para se adaptar à proposta do estilista. Sua performance demonstrou alinhamento com o momento de transição na estética de Christian Cowan.



