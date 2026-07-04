Verão tropical

A infância ganha novos contornos sob o sol da Nanai. Para a Primavera Verão 27, a marca infantil do Grupo Kyly mergulha no imaginário dos dias luminosos e da exuberância tropical para apresentar uma proposta que traduz o verão brasileiro em sua versão mais leve e colorida. As maxi estampas de frutas como limão, caju, abacaxi e coco ganham leitura lúdica, enquanto folhagens, flores e referências à paisagem brasileira ampliam a narrativa visual da temporada. A cartela de cores acompanha esse frescor em uma composição que equilibra amarelos solares, laranjas vibrantes, vermelhos intensos e verdes luminosos com nuances de azul inspiradas no céu aberto e no mar. O resultado é uma seleção de peças que traduz a estação em cor, textura e sensação. Nanai veste meninas do tamanho 1 ao 16.

Coleção Spring - Summer 2027 junto com o novo modelo de Havaianas, chamado Top Cut divulgação

Collab com homenagem

Conhecida por colaborações com algumas das mais influentes potências da moda global, a Havaianas se une pela primeira vez à P. Andrade (leia-se Pedro Andrade) em uma colaboração inédita, apresentada durante a Semana de Moda Masculina de Paris. A P. Andrade apresentou sua coleção Spring - Summer 2027 junto com o novo modelo de Havaianas, chamado Top Cut. Seu design exclusivo contém uma silhueta de dedos divididos, nascido de um diálogo criativo entre duas marcas brasileiras, oferecendo uma pequena mostra da collab que será vendida futuramente. Em vez de reinventar completamente a clássica forma dos chinelos, a silhueta introduz uma sutil abertura na sola, e presta homenagem às suas origens, as sandálias japonesas Zori, que inspiraram o primeiro modelo da marca. Lançamento da coleção em janeiro de 2027, em volume limitado.

69ª Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas Divulgalção

Para aquecer

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Abriu ontem, no Minascentro, a 69ª Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas com 110 expositores das cidades de Jacutinga e Monte Sião que apresentam uma ampla variedade de produtos em tricô, malhas e couro para os públicos feminino, masculino e infantil. Vestidos, calças, saias de todos os comprimentos, blusas, cardigans, em modelos básicos ou fashions, pijamas, meias, gorros, cachecóis, enfim, tudo no que fiz respeito a se aquecer no inverno ameno ou mais rigoroso está disponível na feita. Ate 12 de julho, de segunda a sexta, das 13h às 20h; sábados e domingos, das 12h às 20h.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.