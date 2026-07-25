Verão em movimento

A Maria Filó apresenta sua coleção de Verão 27 marcada pela fluidez e pela expressão criativa. Os lenços surgem como ponto de partida simbólico do lançamento, reafirmando seu protagonismo como um dos acessórios mais estilosos, versáteis e charmosos. Amarrados, dobrados e reinterpretados a cada temporada, eles inspiram um guarda-roupa leve e pensado para mulheres que encontram na moda uma linguagem de liberdade e autenticidade.

Texturas e detalhes especiais atravessam toda a coleção. Rendas, laises, bordados artesanais e ferragens enriquecem as peças Maria Filó/divulgação



A marca continua com seu estilo boho chique, e entre os destaques da temporada estão vestidos e saias com shapes balonês, calças de modelagem aladdin e barrel em jeans e sarja colorida, reforçando uma nova proposta de silhueta contemporânea e descomplicada.. Bases como GGT, crinkle, linho e liocel estonado proporcionam caimentos leves e reforçam o frescor característico da estação. Vestidos e saias aparecem revisitados com shapes balonês e recortes que evidenciam a pele, e mangas amplas e transparências.



As estampas criadas para a estação mais quente do ano são maxis florais em composições multicoloridas que misturam rosas intensos, e tem a geométrica em tons de azul, verde e roxo em combinações marcantes. A cartela de cores traz o branco, o caque e o bege como presenças marcantes e ainda o vermelho, rosa, vinho, e variações de verde e azul.

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Texturas e detalhes especiais atravessam toda a coleção. Rendas, laises, bordados artesanais e ferragens enriquecem as peças com um toque sofisticado e artesanal. O tricô surge em versões coloridas com tramas onduladas, enquanto as t-shirts com silk de inspiração retrô trazem referências dos anos 1970.

Nos acessórios, elementos marítimos como conchas e estrelas-do-mar, finalizando as produções com autenticidade e um toque de bossa. O resultado é uma coleção que celebra a espontaneidade, a fluidez e o prazer de se vestir com liberdade.