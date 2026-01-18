Leveza contemporânea

Não existe mais aquela história de duas ou três coleções por ano. O mundo mudou, está ágil. As clientes, também. Querem novidades, nada de ver as mesmas peças nas araras. A cada visita às lojas querem ver novidades. O mercado entendeu isso muito rapidamente e hoje, as confecções criam as coleções divididas em vários drops, que são lançados mensalmente ou a cada dois meses. E isso agrada muito.

Le Lis 2026 Le Lis/divulgação



Nessa pegada, tem sempre coisa nova saindo do forno a qualquer época e a Le Lis acaba de apresentar seu Preview 2026, uma coleção que antecipa os principais direcionamentos da moda para o próximo ano ao traduzir o encontro entre natureza, sofisticação e funcionalidade. A proposta da marca reflete uma elegância leve e versátil, pensada para acompanhar a mulher urbana em diferentes momentos do dia.

A coleção destaca estampas botânicas reinterpretadas, vestidos de caimento fluido e alfaiataria em vários estilos, desde as lisas até as em xadrez com construção leve, refletindo o tailoring contemporâneo.

Os lenços de seda surgem como elemento de estilo, ampliando as possibilidades de uso e reforçando a proposta funcional da coleção. A cartela de cores transita por off-white, azul-claro, tons naturais e rosé queimado, sustentando uma estética atemporal.



É uma moda feminina atual, elegante e alinhada às tendências globais. Coletes alongados, calças amplas, saias de vários comprimentos para atender a todas faixas etárias. Vestidos soltos, de alcinha, ou os chemises longos que podem ser usados cobre calças, compondo produções transadas e elegantes.

A Le Lis completa, este ano, 38 anos de fundação. É uma marca com um portfólio completo de produtos para todos os momentos da vida da mulher, sempre em sintonia com as principais tendências globais, sem abrir mão da sofisticação atemporal, seu DNA. Ao longo desse anos a marca expandiu sua área de atuação e criou a linha Le Lis Petit, dedicada a crianças de 4 a 12 anos, e a Le Lis Casa, com itens de decoração e fragrâncias.