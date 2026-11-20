A amizade entre Roberta Calvo e Gabriela Granier já existe há mais de 20 anos. Vizinhas, as duas cresceram com o mesmo sonho: ter, um dia, uma marca de cosméticos. Se hoje estamos escrevendo uma matéria sobre as duas, é porque o sonho deu certo. Mas, de toda maneira, vamos começar essa história do início, quando tudo estava apenas no campo das ideias.

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“Sempre tivemos muito contato. Brincávamos sempre e tínhamos uma relação de irmãs. Desde sempre, gostamos muito de assistir tutoriais de maquiagem e conteúdos de beleza”, explica Gabriela, que morava no mesmo prédio da atual sócia, que conheceu em 2002.

Roberta se lembra até do filme Material Girls, de 2006, que ajudou a plantar a sementinha do sonho em investir em beleza como profissão. “Na trama, as personagens eram irmãs que herdaram a empresa de cosméticos do pai. Depois que vimos o filme, pensamos: ‘meu Deus, que legal, dá para trabalhar fazendo cosméticos’”, recorda.

Os anos passaram, as duas finalizaram o ensino médio e o desejo de concretizar o sonho de infância não morria – apenas crescia. As duas fizeram o Enem e passaram na UFMG. Gabriela ingressou no curso de engenharia química, enquanto Roberta fez farmácia. “Isso foi muito bom para nós porque são áreas complementares”, destaca a farmacêutica.

A pandemia, período em que a universidade fechou, foi para elas, assim como para tantas outras pessoas, um momento crucial. No caso da dupla, marcou a criação de um perfil no Instagram cujo objetivo era dar dicas de beleza baseadas na ciência.

Assim, nasceu a página @theglowssary no Instagram e no TikTok. “Criamos com o objetivo de ser um canal que a gente conseguisse cultivar futuros clientes, já criar a nossa autoridade, ter pessoas que conhecessem a gente no futuro”, explica Gabriela, reforçando que, naquele momento, o objetivo de lançar uma marca continuava latente.

Com um diálogo aberto e próximo das seguidoras, apelidadas de “glowzinhas”, Gabriela e Roberta, ou Gabi e Beta, como costumam ser chamadas, foram criando, naquele meio, expectativas para uma marca própria no futuro.

“Sempre fomos muito dedicadas, sabíamos que aquilo realmente era o que queríamos, era o nosso plano A,B,C,D da vida, então postávamos todos os dias e as marcas foram reconhecendo o nosso trabalho, e no final, elas começaram a nos contratar para divulgar os produtos deles”, destaca Gabi. Portanto, antes mesmo de terem uma marca, elas fizeram (como ainda fazem) publicidades para grandes empresas do setor, as quais elas confiam e acreditam, é claro.

Próximo passo

Depois de passarem o ano de 2023 todo desenvolvendo o que seria a marca delas, em 2024 a The Glow Company foi fundada. Gabi e Beta começaram com dois produtos: um sérum com ativos que ajudam a controlar a oleosidade da pele e um hidratante uniformizador com textura gel creme.

Eles, assim como todos os produtos lançados posteriormente, foram desenvolvidos de acordo com queixas e pedidos das próprias seguidoras da dupla. “Essa espécie de cocriação é um dos maiores valores que nós temos. No fim, é tudo feito para elas. Não faz sentido lançar só o que queremos”, completa Beta.

De lá para cá, elas lançaram outros sete itens. Um dos maiores sucessos é o creme de olhos Eye Glow; outro hit é a espuma de limpeza purificante. “Queríamos que fosse a espuma mais cremosa do mundo, testamos um monte de produtos similares, fomos para os Estados Unidos em busca disso…”, conta Beta, que lembra que, até a fórmula ideal, testaram cerca de 35 amostras.

Depois foi lançado o Lip Glow, um produto que fica entre o universo da beleza e da ciência – é tratamento para os lábios, mas, ao mesmo tempo, tem uma corzinha que pode ser rosada ou avermelhada.

O creme de tratamento noturno com retinal veio depois, em 2026. “É um dos ativos com mais embasamento científico para tratamento de linhas finas, rugas, textura de pele, acne, manchas, enfim. Ele é meio que um faz tudo, mas pode ser até um pouco abrasivo para a pele, mas como a gente se preocupa com isso, juntamos alguns ativos que são calmantes e reparadores na fórmula”, explica Gabi.

Junto com ele, veio o Cica Glow, um hidratante reparador, que promove uma hidratação mais pesada que o outro hidratante lançado no início da marca.

O último lançamento foi o primeiro produto para o corpo da The Glow Company: um uniformizador corporal. Ele funciona como um tratamento para uniformizar o tom de áreas como axilas, virilha e joelhos. “As nossas seguidoras se queixavam muito disso e sempre pediam indicações de produtos, mas a gente nunca encontrava um que amássemos o suficiente para indicar”, destaca Gabi.

Beta conta que a textura em creme de muitos itens que viam por aí era um dificultador para quem usava. “Achávamos a maior parte dos produtos do mercado meio duvidosos, com a textura não tão legal, outros muito caros… Então enxergamos uma lacuna”.

Essa foi a deixa para lançarem esse produto que supriu uma necessidade das seguidoras, que tem embalagem prática em roll-on, textura leve de sérum e preço abaixo do mercado.

O que vem aí

Gama de produtos da The Glow Company Juliana Foini/Divulgação

A dupla conta que, pelo fato de cada produto ter um longo processo de produção e testagem, ainda não é possível prever ao certo o que será lançado em 2027. No entanto, o protetor solar, que sempre foi sonhado por elas, deve ser a grande novidade do próximo ano. “Ele tem uma textura mais fluida, que deixa um acabamento mais leve na pele, quase imperceptível. A gente via que o que as meninas gostavam era realmente um protetor que elas conseguissem usar no dia a dia, que não ficasse incomodando e nem ardesse os olhos. Ele não terá fragrância e nem cor”, adianta Gabi.

As duas também contam que têm o desejo de ampliar a linha de tratamento corporal, de produtos com maquiagem e reforçam a vontade de promover mais encontros presenciais com seguidoras e clientes, seja por meio de pop-ups ou de eventos como uma festa de halloween que fizeram neste mês.

A verdade prevalece

Beta e Gabi cresceram na internet, mas, hoje, precisam lidar com desafios impostos pelo mundo digital. Não é difícil surfar pelas redes sociais e se deparar com produtos vendidos como milagrosos, que prometem muito e custam quase nada.

“Tentamos fazer esse trabalho de educar as pessoas sobre como que se lê uma lista de ingredientes, quais ativos você pode misturar, quais você não pode, indicar marcas que confiamos… Porque vemos que todo dia lançam uma marca que às vezes não tem nem registro na Anvisa”, lamenta Beta.

No fim, na visão das empresárias, não se pode falar em uma “competição injusta” com essas marcas, porque sequer há competição. “Sabemos que não vendemos como empresas que vão por caminhos duvidosos. Mas ainda assim estamos muito satisfeitas. É um valor inegociável para nós, então não sofremos com isso. Mais vale a nossa paz”, reforça Gabi.

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Inclusive, a dupla faz questão de reforçar o rigor que existe por trás de cada lançamento. São inúmeros testes, incluindo dermatológicos, de estabilidade, oftalmológico e de eficácia, além, é claro, da análise e registro na Anvisa.