‘Ela era uma fênix’: Isabela Teixeira recorda Anna Marina

A relação da jornalista Isabela Teixeira da Costa com Anna Marina começou na família, mas ganhou também os contornos de uma parceria profissional e de uma relação entre professora e aluna. Primas, Isabela trabalhou ao lado da colunista por 38 anos e acompanhou de perto sua trajetória no Estado de Minas.

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Nos últimos anos, passou a ajudá-la nas atividades profissionais e, há dois, assumiu essa responsabilidade, em uma missão confiada pela própria Anna Marina. "Sou uma pessoa duplamente privilegiada. Além de ser prima da Anna Marina, tive o prazer de trabalhar a seu lado por 38 anos", afirma.

Ao falar da jornalista, Isabela procura mostrar um lado que, na avaliação dela, nem todos tiveram a oportunidade de conhecer. Anna Marina tinha uma personalidade forte e não costumava se abrir com qualquer pessoa.

Para quem conquistava sua confiança, no entanto, demonstrava carinho, cuidado e generosidade. "Ela era uma pessoa amorosa, carinhosa, cuidadora. Mas era uma pessoa difícil, não se mostrava para todo mundo. Também sabia reconhecer talentos, bons profissionais, e valorizava essas pessoas”, conta.

A convivência familiar e as quase quatro décadas de trabalho permitiram a Isabela conhecer diferentes facetas da jornalista. Ela lembra que Anna Marina tinha facilidade para identificar bons profissionais, mesmo quando não havia intimidade, e sabia reconhecer o talento de quem trabalhava com ela. Uma característica que também marcou sua formação profissional.

"Ela era uma fortaleza. Eu falo que ela era uma fênix”, diz Isabela, ao recordar as dificuldades de saúde enfrentadas pela prima. Anna Marina venceu dois cânceres, atravessou a pandemia de COVID-19 e passou por fraturas em três vértebras. Mesmo diante desses desafios, procurava retomar suas atividades.

Entre as lembranças mais íntimas, Isabela conta que a jornalista lamentava não conseguir mais chorar. "Ela falava assim: ‘Minha maior tristeza é que eu não consigo chorar’. Então, ela chorava para dentro”, recorda.

Para Isabela, esse aspecto ajuda a compreender a humanidade de uma mulher que, muitas vezes, era vista apenas pela firmeza e pela exigência. Ela lamenta que algumas pessoas tenham conhecido somente a imagem de uma profissional dura e distante, sem experimentar o carinho que Anna Marina dedicava à família e aos amigos.

A força da jornalista também era percebida por quem estava ao redor. Isabela conta que, na véspera da despedida, ouviu da irmã uma observação que traduzia a impressão que Anna Marina deixava: a de que ela parecia imortal. "A presença dela era tão forte que, mesmo ausente, ela estava presente. Acho que vai ser muito esquisito para a gente saber que ela se foi", afirma.

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A ausência, porém, não apaga o aprendizado construído ao longo de 38 anos. Ao assumir o trabalho que antes era conduzido pela prima, Isabela também passou a carregar parte de seu legado profissional. "Para mim, ela vai continuar viva e presente, porque o que eu sou hoje como profissional, eu devo ao que aprendi com ela."