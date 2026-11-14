Valorização do artesão

Vai ao ar neste domingo, às 15h, o terceito episódio do podcast deste caderno, Opinião com Estilo, nome dado em homenagem à Anna Marina, já que pe o título de seu livro.

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A convidada da semana é a artista, empresária e curadora de arte Mary Arantes Figueiredo. Ela falou da sua infância no Vale do Jequitinhonha, sua mudança para Belo Horizonte, estudos, carreira, o início da empresa de bijuteria Mary Design e a virada de carreira depois do fechamento da empresa, no seu auge.



Desde que encerrou as atividades da marca, Mary passou a fazer Quermesses onde dá visibilidade a artesãos e pequenos produtores de qualidade. Este ano ela ainda fará duas edições especiais.



A próxima é a Feira da Estação, que começou ontem, e funciona neste fim de semana, hoje, sábado, das 10h às 19h e amanhã, domingo, das 10h às 17h, no Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação.



A última, será a Quermesse da Mary, na Rua Ivaí, 25, no bairro Serra, região centro-sul, de 13 a 15 de dezembro, sendo que nos dias 13 e 14 (sexta e sábado) o funcionamento será das 10h às 19h, e no dia 15, domingo, das 10h às 17.

Você nasceu no Vale do Jequitinhonha?

Sim, no Rio do Prato, uma microcidade do baixo Vale do Jequitinhonha, porque a maioria das pessoas não sabe que o Vale tem três regiões: o alto vale que começa em Diamantina, o médio vale e o baixo vale. Eu sou do baixo vale.

Filha de uma professora e um alfaiate?

Minha mãe, Ana, era professora primária e ela mesma deve ter feito só o primário, e meu pai, Sebastião, era alfaiate. Eu sou a caçula de oito irmãos. Minha família nunca passou fome, mas vivíamos na escassez natural da região. Nossa casa não tinha geladeira e nem lixo. Já nasci sustentável. As cascas de legumes e de ovos viravam adubo ou ia para comida dos porcos. Demorou anos para nossa casa ter banheiro, tínhamos uma casinha, com um buraco no meio que era a fossa, e tudo que por lá ficava, inclusive o papel que era aquele meio cor-de-rosa e ficava em um prego ou arame, era decomposto na terra. A luz elétrica era a partir das 7h, e quando não tinha usávamos a lamparina, que chamava fifó, para estudarmos à noite.

E de onde veio essa criatividade toda?

Da escassez nasce a criatividade. A gente não sente falta do que nunca teve. Se você nunca comeu queijo, nunca vai sentir falta de queijo. A gente vivia como quase todo mundo do Vele, daquilo que você colhe, da galinha ou do porco que mata de vez em quando. Mas não existe excesso. Existia a feira de sábado que para mim era a maior riqueza, representava para mim o que hoje é um shopping para uma criança. Foi lá que formei minha cartela de cor, com as pessoas entrando e saindo, os burrinhos indo de lá para cá, as bancas de frutas e verduras. Tinha uns brinquinhos de cabaça que balançavam que nunca sairam da minha memória. Os brinquedos a gente construída com o que tinha no quintal. Meu irmão fazia carrinho com tábuas e pegava pilha e fazia funcionar. As bonecas eram de pano. Tudo era um estímulo à criação. O vale foi minha maior escola. O apreço pelo fazer à mão. Saí de lá com 11 anos.

Veio para Belo Horizonte para estudar. Como foi sua adaptação na cidade grande?

Eu me senti completamente perdida. Fiquei impressionada com o tamanho da escada da Igreja São José. Tudo era imenso. Minha cidade tinha duas ruas. Percebi que eu precisava ser alguém aqui. Estudava em colégio público. Todo mundo olhava para mim, eu falava esquisito porque tinha sotaque. Mas o jeito de vestir era diferente. E por necessidade eu comecei a construir tudo o que eu precisava. Eu fazia minha roupa com ajuda dos meus pais. Fazia sandália. Ia para a casa da Graça Ottoni para gente bordar, tingir. Comprava colares de sementes e outras coisas no mercado para desmontar e fazer outros colares. E as pessoas gostavam e começaram a encomendar. Eu estava criando um estilo para mim.

Se já fazia bijus, por que fez odontologia?

Naquela época, era uma honra para pais tão simples que os filhos estudassem e tivessem uma profissão, um diploma. Porque a gente tinha que estudar e ter um curso superior. Já fazia as bijus, mas não tinha empresa e comecei a comprar as peças em São Paulo e no Rio, então meu pai ou meu irmão – que já era dentista – iam comigo para tirar a nota fiscal, e ajudar a carregar. Chegava a dormir duas três boites no ônibus e tomar banho na rodoviária.

Quando foi seu primeiro sucesso?

Eu morava em um conjunto habitacional. Saiu uma peça na Globo. Foram tantas encomendas que o prédio inteiro teve que me ajudar na produção. As coisas foram acontecendo e eu fui amadurecendo. E odontologia e bijuteria tem tudo a ver, protótipos em cera, minucias, manualidade, os dois são estética, um você mostra o outro você esconde. Eu já era casada, e depois de três anos de odonto, decidi largar e dedicar apenas à bijuteria.

E por que fechou a empresa?

A Mary Design explodiu no país e no exterior. Exportava para vários países, inclusive Japão. Chegamos a ter 60 funcionários registrados e outros 80 terceirizados. E foi nessa hora que percebemos que o momento do país não concebia custos tão altos e decidimos fechar a empresa. Foi um parto, tinha oito representantes nacionais e quatro internacionais. E toda mudança dá medo. Foi muito doído, mas necessário.

Aí você começou a fazer as Quermesses?

Uma amiga me deu a ideia de fazer um bazar, nos moldes do Bazarte – bazar beneficente que eu fiz por anos, mas cresceu muito e acabamos. Só que dessa vez seria comercial mesmo, com vários participantes. Quando eu fazia o Bazarte sem saber eu já fazia curadoria. Como eram vários expositores e muitos tinham o mesmo seguimento eu direcionava o que cada um deveria levar para não ter peças semelhantes, com as mesmas cores, e nem levarem peças que não combinavam com a histografia ou com a temática do evento.

E a busca pelos artesãos do Vale do Jequitinhonha?

Primeiro fui consultora do Sebrae e viajei o país inteiro com o projeto Talentos do Brasil achando que seria uma troca de saber com as pessoas das comunidades pequenas e carentes, fazendo trabalhos manuais para aumentar a renda. Foi toda essa vivência que me transformou nessa curadora que sou hoje, conhecedora do artesanato brasileiro. Comecei a viajar para achar talentos e a ajudá-los a se profissionalizarem. Ensino a valorizarem seu trabalho, a precificar, dar nome para a coleção, a escrever sua história. As viagens dos artesãos para BH são patrocinadas pela Fundação beneficente Valley for Vale, criada pela minha amiga Andrea Fiuza Hunt que mora em Nova York, que custeia as passagens, transporte das peças, hotel e alimentação.

E a viagem com grupos para o Vale?

Uma vez por ano levo um grupo de pessoas para essa experiência de imersão na região, visitando a casa dos artesãos. Conhecem a cultura, a arte e a gastronomia local. É muito rica a viagem em termos de vivência e aprendizado.

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O podcast vai ao ar neste domingo, dia 15 de novembro, às 15h, e pode ser assistido pelo YouTube, no @portaluai, no site em.com.br/feminino-e-masculino ou ouvido pelo Spotify e outras grandes plataformas de áudio. Se lerem o QRCode nesta página, amanhã, a partir das 15h, acessarão o podcast.