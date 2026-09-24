Avon lança marca social voltada a causas das mulheres
Nova marca chega com ecobags, bonés e outros produtos; 100% dos lucros serão destinados a iniciativas ligadas à saúde das mamas e ao combate à violência
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A Avon anunciou o lançamento da Avon Por Elas, uma nova marca social voltada a duas causas relacionadas às mulheres: o combate à violência contra mulheres e meninas e a saúde das mamas. Os produtos da nova linha, que incluem itens como ecobags, batons e necessaires, terão 100% dos lucros destinados ao Instituto Natura e Avon para essas iniciativas.
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A novidade foi apresentada na terça-feira (22/9), durante o evento que celebrou os 140 anos da Avon, em São Paulo. O lançamento acontece em meio ao reposicionamento da empresa como uma FemTech, conceito que, segundo a marca, combina ciência, tecnologia e escuta ativa para responder às necessidades das mulheres em diferentes momentos de suas vidas.
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Para Paola Toscano, head de Marca e Negócios da Avon Brasil, a Avon Por Elas foi criada justamente para transformar a atuação da empresa em torno dessas causas em uma frente específica. “Agora a gente tem uma linha de uma marca social, que é o tudo que a gente vende dessa marca reverte para o Instituto Natura. A ideia é a arrecadação dos produtos que a gente vai criar com essa causa, para que a gente possa apoiar duas causas importantes para as mulheres. A não violência, que a gente é contra qualquer tipo de violência de mulheres e meninas, e a saúde das mamas”, explica.
Os produtos da Avon Por Elas já estão à venda no site da Avon. Entre os itens disponíveis estão batons Ultra Color Matte FPS 30, em diferentes tonalidades, além de necessaire, camiseta, marmita e bolsa térmica. Os produtos trazem a identidade da nova marca e frases como “sempre juntas”.
Na seleção apresentada pela Avon, os batons custam R$ 33,99 cada. A necessaire Avon Por Elas sai por R$ 42,90, enquanto a camiseta é vendida por R$ 69,90. Já a marmita Juntas Vinho custa R$ 35,99 e a bolsa térmica Juntas Vinho, R$ 54,99.
Parceria com as mulheres
O lançamento da Avon Por Elas também se conecta ao histórico da companhia de atuação relacionada às mulheres. Durante a celebração dos 140 anos da marca, Cecília Ribeiro, diretora de Negócios e Marca da Avon América Latina, destacou a trajetória construída pela empresa desde 1886.
“Quando a gente fala 140, não é só, né, o tempo. A gente pensa numa travessia longa, nas gerações, nas décadas diferentes, em momentos diferentes do mundo. Mas para a gente 140 anos é muito mais do que isso. São histórias de pessoas de verdade, são caminhos que foram abertos, são possibilidades que foram criadas”, afirmou.
Segundo Cecília, o protagonismo feminino faz parte da história da Avon desde os primeiros anos da empresa. “A Avon foi uma das primeiras marcas a assumir de forma contínua a questão das causas como o combate contra o câncer de mama e também a violência contra a mulher. São bandeiras que a gente não abre mão”, disse.
Para Cecília, a Avon Por Elas representa um novo capítulo dessa atuação. “A gente lança a nossa marca maravilhosa de chamada Avon Por Elas, que é a nossa marca de propósito que vai doar 100% dos lucros para o Instituto Natura e Avon para essas duas causas”, afirmou.
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“Antes de ser sobre só produto, gente, a gente sempre foi sobre as mulheres. E para todos que fazem Avon, a beleza não era só apenas sobre aparência, mas ela é e continua sendo sobre a expressão, sobre a identidade, sobre a escolha, sobre mostrar para o mundo quem você é”, afirmou.
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Tatiana Ponce, CMO de Natura e Avon, também falou sobre a responsabilidade envolvida na atuação de uma empresa de beleza. “Uma das coisas que eu aprendi é que o meu trabalho impacta a vida de milhões de pessoas. E se eu não for responsável por aquilo que eu coloco na rua, por aquilo que eu aprovo, por uma campanha que vai para o ar, por um produto que vai entrar na casa de uma pessoa, no rosto, na pele, eu não estaria fazendo o meu papel”, afirmou.