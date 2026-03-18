Quem é a mulher que usou vestido feito de cabelo humano em festa do Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz e empresária Lisa Rinna chamou a atenção ao surgir com um visual inusitado durante a tradicional festa pós-Oscar organizada por Elton John e David Furnish. O evento beneficente arrecada recursos para ações de combate ao HIV por meio da Elton John AIDS Foundation.

O destaque da noite foi o vestido da atriz: uma peça preta feita com cerca de cinco quilos de cabelo humano, criada pelo estilista britânico Christian Cowan. O modelo foi desenvolvido sob medida e tinha como proposta transformar o cabelo no elemento central da roupa.

Segundo Cowan, a intenção era justamente colocar o material como protagonista da criação. “O cabelo não é o toque final desse look, ele é o look em si”, afirmou o estilista em entrevista à revista People.

Para produzir a peça, foram usadas mechas de cabelo de origem ética, fornecidas por empresas especializadas. Ao todo, 16 profissionais trabalharam mais de 150 horas na confecção do vestido.

Além dos fios, a equipe utilizou diversos produtos capilares – como sprays, modeladores e cremes – para dar forma, volume e movimento à estrutura da peça.

O vestido foi projetado para se ajustar ao corpo de forma escultural, criando uma silhueta de alta-costura. A escolha também dialoga com uma das características mais marcantes da imagem pública de Lisa Rinna: seu cabelo curto e volumoso, considerado uma de suas marcas registradas.

A própria atriz demonstrou entusiasmo com o resultado. Em publicações nas redes sociais, ela reagiu ao ver o look finalizado e brincou que aquele seria “o melhor dia de cabelo” da vida dela.

Conhecida por apostar em visuais ousados, Rinna também comentou que gosta de experimentar ideias criativas ao trabalhar com Cowan. “Não me oponho a fazer coisas malucas com Christian Cowan”, disse a atriz à People.

Apesar da repercussão, o vestido também gerou críticas entre internautas. Alguns usuários questionaram o uso de cabelo humano na peça e sugeriram que o material poderia ser destinado à produção de perucas para pessoas com câncer ou alopecia.

Outros comentários classificaram o look como exagerado ou provocativo, enquanto parte do público elogiou a ousadia e a proposta artística da criação.

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