“Infelizmente, não fui para Paris”. Essa é a nova trend do TikTok que tem divertido a web. Os vídeos mostram atletas amadores mostrando suas falhas. Ou seja, caindo de uma trave de equilíbrio, barrigando na piscina e outros acidentes “atléticos” que os nomes que disputam os Jogos Olímpicos de Paris não cometerem.





Um vídeo com quase 8 milhões de visualizações mostra uma jovem ginasta girando em uma trave de equilíbrio e depois balançando os braços em grandes círculos sete vezes para evitar quedas. “Espero que 2028 seja o meu ano”, brincou. Outra atleta amadora disse que poderia ser um forte nome para as barras assimétricas para as próximas Olimpíadas, depois de postar um vídeo em que ela solta a barra alta na hora errada e voa direto para a barra baixa, caindo no chão.





Apesar de divertidos, alguns vídeos mostram quedas violentas, como uma mulher que cai de cabeça no chão. Nos comentários, ela afirmou que sofreu uma concussão. Outro perfil mostra uma jovem tentando fazer uma manobra nas barras irregulares, que a deixaram com os ombros quebrados.Uma ex-jogadora de vôlei amadora postou um vídeo dela mesma quando criança tentando sacar a bola, mas, depois de se preparar por 10 segundos, acerta a rede.





Alguns atletas profissionais aderiram à trend. Com bom-humor, a levantadora de peso americana Mattie Rogers, que competiu em Tóquio, postou um vídeo dela mesma tentando levantar uma barra, mas deixando-a cair enquanto a barra rola para longe dela. Na legenda, ela brinca que não conseguiu se classificar para os jogos de Paris. No entanto, a atleta ficou de fora das Olimpíadas por causa de uma lesão nervosa persistente.





O ex-jogador de futebol Matt James, dos Estados Unidos, também teve um vídeo resgatado em que ele tenta jogar golfe, mas acaba acertando a bola nos fotógrafos que estavam a seu lado.









Sad to announce I did not make the cut for the Paris 2024 Olympics :( pic.twitter.com/D1VmzrQdJU — Hunter (@HunterDerg) August 5, 2024