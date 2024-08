Paris está sendo palco do maior evento esportivo do mundo, mas não perdeu o clima de romance nem mesmo durante os Jogos Olímpicos. A cidade-luz viu pedidos de casamento, declarações de amor e até um casal reatando o relacionamento – tudo isso durante as competições de tirar o fôlego.





No último sábado (3/8), o mundo suspirou com os tenistas Katerina Siniakova e Tomas Machac, da República Tcheca. Os dois estavam juntos há quatro anos, mas, há duas semanas, anunciaram que o relacionamento chegou ao fim. Mesmo assim, eles competiram juntos em Paris e faturaram o ouro na competição de duplas. Na comemoração, os dois se beijaram, selando a volta do namoro.





Teammate chemistry ?



Olympic Gold medals ?



Congrats to Tomas Machac and Katerina Siniakova for winning the mixed doubles championship at the Paris Olympics! pic.twitter.com/oaf66r24e0 — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 2, 2024

Quem também mostrou que tem sorte no jogo e no amor é a chinesa Huang Ya Qiong. Além de ganhar a medalha de ouro nas duplas mistas no badminton, ela também ganhou uma aliança de noivado. O pedido, feito pelo então namorado Liu Yu Chen – que também está na delegação chinesa do badminton –, foi uma surpresa para a atleta.

"I’ll love you forever! Will you marry me?"

"Yes! I do!"



OMG!!! Romance at the Olympics!!!??????



Huang Yaqiong just had her "dream come true", winning a badminton mixed doubles gold medal????with her teammate Zheng Siwei



Then her boyfriend Liu Yuchen proposed! ???????????? pic.twitter.com/JxMIipF7ij — Li Zexin (@XH_Lee23) August 2, 2024





Já os argentinos Pablo Simonet, do handebol, e Maria Campoy, do hóquei, começaram a celebrar o amor antes mesmo do início dos jogos de Paris. Juntos desde 2015, o atleta decidiu pedir a namorada em casamento na cidade mais romântica do mundo. Depois que uma foto em grupo foi tirada das duas equipes juntas, Simonet se ajoelhou e entregou o anel a Campoy. Ela aceitou a o pedido, enquanto seus colegas aplaudiam.

#Paris2024: une première demande en mariage au village olympique ! ????



Pablo Simonet, joueur de handball argentin, anciennement à Ivry, a demandé en mariage sa compagne Maria Pilar Campoy, joueuse de hockey, elle aussi sélectionnée pour Paris 2024 ! pic.twitter.com/HZK63gxp2M — France Bleu Paris (@francebleuparis) July 25, 2024

Amor de ping-pong?

Os mesa-tenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi se tornaram o casal favorito dos brasileiros nos jogos. Esta foi a terceira Olimpíadas em que os dois competiram, incluindo Rio 2016 e Tóquio 2020. Mas o relacionamento só começou no início de 2024.





Bruna viralizou ao aparecer emocionada após Hugo se tornar o primeiro brasileiro a chegar em uma semifinal de Jogos Olímpicos no tênis de mesa. Após ele perder a disputa pelo bronze, ela voltou a falar emocionada sobre o namorado.





“Só quem está ao seu lado sabe o quanto você luta e se dedica. O esporte te proporciona dias espetaculares e inesquecíveis assim como dias de partir o coração e também inesquecíveis.

Mas uma pessoa muito maravilhosa me disse que a vida é assim e não se resume ao resultado, e sim sobre a sua história. E que no final tudo sempre vai ficar bem”, escreveu n o Instagram, com fotos dos dois em Paris.

Renovação de votos

Outra história de amor foi protagonizada por Gianmarco Tamberi, atleta italiano da corrida de obstáculos. Ele foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Durante o desfile, ele perdeu sua aliança, que caiu no Rio Sena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)





Ele fez uma publicação emocionada para a esposa, Chiara Bontempi Tamberi, pedindo para que ela jogasse seu anel no rio para que os dois pudessem renovar os votos. “Muita água, muitos kg perdidos nos últimos meses ou talvez o entusiasmo incontrolável do que estávamos a fazer. (...) Segui-a com um olhar até a ver saltando dentro do barco. Um vislumbre de esperança... Mas infelizmente o salto estava na direção errada e flutuando mais de mil vezes no ar vi ela mergulhar na água como se fosse o único lugar que ela queria estar. (...) Ficará para sempre no leito do rio da cidade do amor, voando para longe enquanto eu tentava carregar o tricolor italiano o mais alto possível durante a cerimônia de abertura do evento esportivo mais importante do mundo. Se eu tivesse que inventar um pedido de desculpas eu nunca teria sido tão imaginativo. Acho que pode haver um lado poético enorme no mal feito de ontem, e se quiser, atiraremos o seu para aquele rio também, para que eles fiquem juntos para sempre, e teremos mais uma desculpa para, como você sempre pediu, renovar nossos votos e casar com novos”, escreveu no Instagram.