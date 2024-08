O nadador italiano e medalhista de ouro nos 100m costas masculino, Thomas Ceccon, foi encontrado dormindo no gramado da Vila Olímpica nesse domingo (4/8). O atleta recorreu ao chão para fugir do calor dentro do alojamento.





Ao DailyMail, o italiano contou que "é difícil dormir tanto à noite quanto à tarde" no alojamento dos atletas. "Não há ar condicionado na vila, é quente, a comida é ruim. Muitos atletas se mudam por esse motivo: não é um álibi ou desculpa, é a realidade do que talvez nem todos saibam”, justificou.

Thomas Ceccon foi encontrado dormindo no gramado da Vila Olímpica Reprodução / Redes sociais





O italiano já havia viralizado nesta Olimpíada, por conta de sua aparência. Ao subir no pódio para receber o bronze no revezamento 4x100 m livre, seu moletom subiu, deixando sua barriga de tanquinho à mostra.





“Normalmente, quando estou em casa, durmo sempre à tarde: aqui, eu realmente luto entre o calor e o barulho”, apontou. Vale lembrar que é verão no Hemisfério Norte, com Paris vivendo uma onda de calor que chega a 40°C.











Segundo o Comitê Olímpico, a escolha por não instalar ar condicionado nos alojamentos foi uma escolha visando questões ambientais, que é um tema importante nestes Jogos Olímpicos. Por isso, muitas delegações vem optando por levarem os próprios equipamentos ou instalarem os atletas em hotéis.





No caso dos brasileiros, o COB decidiu arcar com os próprios aparelhos de ar condicionado. O investimento ficou em R$ 290 mil.