O atleta italiano Gianmarco Tamberi viralizou nas redes sociais após perder a aliança no Rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na última sexta-feira (26/7). Ele fez uma publicação no Instagram pedindo desculpas para a esposa e fez um pedido inusitado para ela.





A aliança teria deslizado do dedo do italiano por conta da chuva. Ele, que foi porta-bandeira da delegação de seu país, contou que viu quando isso aconteceu. “Sinto muito meu amor, sinto muito. Muita água, muitos kg perdidos nos últimos meses ou talvez o entusiasmo incontrolável do que estávamos a fazer. Provavelmente todas as três coisas, só o fato de eu ouvi desfilar, eu vi voar... Segui-a com um olhar até a ver saltando dentro do barco. Um vislumbre de esperança... Mas infelizmente o salto estava na direção errada e flutuando mais de mil vezes no ar vi ela mergulhar na água como se fosse o único lugar que ela queria estar. Alguns momentos que duraram uma eternidade”, escreveu.





Mas, como um grande romântico, Gianmarco disse que o acontecimento foi um presságio sobre o relacionamento. “Ficará para sempre no leito do rio da cidade do amor, voando para longe enquanto eu tentava carregar o tricolor italiano o mais alto possível durante a cerimônia de abertura do evento esportivo mais importante do mundo. Se eu tivesse que inventar um pedido de desculpas eu nunca teria sido tão imaginativo”, apontou.





Ele, então, sugere que a esposa também jogue a aliança dela no rio, para que os dois anéis fiquem juntos. “Se quiser, atiraremos a sua aliança naquele rio também, para que eles fiquem juntos para sempre, e teremos mais uma desculpa para, como você sempre pediu, renovar nossos votos e casar com novos anéis”, sugeriu.





Por fim, o atleta desejou que aquele fosse um presságio para conseguir o ouro. Gianmarco é o atual campeão no salto em altura, tendo dividido o ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, com o catari Mutaz Essa Barshim. Na ocasião, os dois decidiram não ir além dos 2,37 metros de barra.





A disputa na modalidade em Paris acontece na próxima quarta-feira (7/8). A final acontece no domingo (10/8).