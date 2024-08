“A França e sua capacidade de gastar dinheiro jogaram mais de um bilhão para limpar o Rio Sena e, pelo jeito, foi muito marketing e pouca limpeza. Políticos em geral são bem parecidos no mundo. Mudam os nomes e o poder econômico, mas as atitudes pouco diferem. Essa história do Rio Sena me lembra imediatamente o Rio Tietê. Quantos governadores, quantos bilhões gastos e nada mudou e nada é cobrado deles. Por quê? Aqui é Brasil e as desculpas sempre prevalecem. E nas eleições promessas mil.”



Antonio José Gomes Marques

São Paulo