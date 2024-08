Manchete do The Guardian diz: 'Simone Biles perde ouro no solo enquanto Andrade deslumbra no último dia da ginástica olímpica'

O ouro conquistado nesta segunda-feira (5/8) pela brasileira Rebeca Andrade, que superou a rival americana Simone Biles na final do solo feminino da ginástica artística na Olimpíada de Paris 2024, foi amplamente destacado na imprensa internacional. Biles ficou com a prata.

O jornal britânico The Guardian destacou a vitória de Rebeca com a manchete: "Simone Biles perde ouro no solo enquanto Andrade deslumbra no último dia da ginástica olímpica".

O desempenho da ginasta brasileira de 25 anos também foi destacado pelo francês Le Figaro: "Brasileira Rebeca Andrade frustra Simone Biles e fica com o ouro, enquanto a americana fica com a prata".

O New York Times foi mais comedido, focando no desempenho geral de Biles nos Jogos Olímpicos. Além da prata no solo conquistada nesta segunda-feira, Biles ganhou três ouros em Paris 2024, nas competições por equipes, no individual geral e no salto.

"Em um desfecho emocionante, Biles conquistou sua quarta medalha olímpica, uma prata, enquanto Rebeca Andrade, que havia ficado em segundo lugar no individual geral e no salto, ganhou o ouro com uma nota de 14.166, superando Biles (14.133) e Jordan Chiles dos EUA, que ficou com o bronze após alguns momentos de confusão", escreveu o jornal.

O também americano The Washington Post comentou: "Após uma performance decepcionante na final da trave, Simone Biles encerrou suas Olimpíadas com uma prata no solo. A brasileira Rebeca Andrade conquistou o ouro, e a americana Jordan Chiles ganhou a medalha de bronze".

A revista Forbes estampou em seu site: "Simone Biles conquista prata na última medalha em Paris — após perder para a rival Rebeca Andrade".

O jornal espanhol El País publicou uma foto de Rebeca Andrade celebrando com a bandeira brasileira e o título: "Rebeca Andrade ganha o ouro no solo, sua quarta medalha nos Jogos de Paris, superando Simone Biles, que ficou com a prata".

O alemão Frankfurter Allgemeine ressaltou a derrota de Biles: "Medalha de prata e segundo lugar em vez de ouro duplo: A rainha da ginástica Simone Biles conquistou a prata olímpica no solo, mas perdeu o almejado recorde olímpico. Depois de quatro triunfos no Rio 2016, a americana de 27 anos caiu da trave e teve que se contentar com o quinto lugar. Na final de solo que se seguiu, após dois erros, só conseguiu a prata. O ouro ficou com a brasileira Rebeca Andrade", escreveu o jornal.

O argentino Clarín observou: "Simone Biles mostrou seu lado mais humano em Paris 2024: sem pódio na trave devido a uma queda e prata no solo devido a dois erros que deram o ouro para Rebeca Andrade", acrescentando que "a brasileira aproveitou as desconcentrações da americana".

O português Correio da Manhã destacou: "Brasileira Rebeca Andrade 'rouba' ouro a Simone Biles no solo".

Com o ouro desta segunda-feira, Rebeca se tornou a brasileira com mais medalhas olímpicas, totalizando seis (2 ouros, 3 pratas e 1 bronze), das quais quatro foram conquistadas em Paris 2024 (1 ouro, 2 pratas e 1 bronze).

Ela superou Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, que possuem cinco medalhas cada.

Na semana passada, Rebeca já havia se tornado a mulher brasileira com mais medalhas em Olimpíadas, ultrapassando os três pódios de Hélia de Souza, a Fofão, no vôlei (1 ouro e 2 bronzes), e Mayra Aguiar, no judô (3 bronzes).