Puskás? Argentino que disputou o Brasileirão faz golaço de bicicleta; assista (Walter Bou, atacante do Lanús, fez golaço no Campeonato Argentino)

Um golaço que pode concorrer ao Prêmio Puskás agitou as rede sociais nesse domingo (4/8). O autor da obra-prima foi Walter Bou, atacante do Lanús. Ele marcou o terceiro tento da vitória por 3 a 2 sobre o Tigre, pela nona rodada do Campeonato Argentino.

Bou protagonizou a jogada aos 44 minutos do segundo tempo. Após receber cruzamento de Mateo Sanabria, o argentino ajeitou a bola no peito, deu um salto para ajeitar o corpo e não teve dúvidas ao arrematar de bicicleta (assista abaixo).

O chute de Walter Bou daquela distância foi tão imprevisível que pegou Felipe Zenobio, goleiro do Tigre, de surpresa. O camisa 12 não teve reação para ir até a bola e apenas a observou balançar a rede.

Na comemoração, Walter fez um gesto indicando que a jogada foi uma loucura antes de ser abraçado pelos companheiros. Graças ao golaço do atacante, o Lanús chegou a 15 pontos em nove rodadas, enquanto o Tigre permaneceu com nove pontos.

Walter Bou disputou o Brasileirão

Walter Bou teve breve passagem pelo futebol brasileiro. Em 2018, disputou oito jogos na Série A pelo Vitória e não fez gol. As partes chegaram a um acordo para a rescisão contratual após o rebaixamento do Rubro-Negro à Série B.

Na época, Walter pertencia ao Boca Juniors e assinou contrato de empréstimo com o Vitória até junho de 2019. Como o jogador tinha um dos maiores salários do elenco, a diretoria do Leão teve longa negociação com os argentinos para a liberação do atleta.

Artilheiro do Lanús

Aos 30 anos, Walter Bou vive grande fase pelo Lanús, com 16 gols e três assistências em 25 partidas. Na Copa Sul-Americana, o atacante balançou a rede seis vezes e divide a artilharia com Mastriani (Athletico-PR), Lucero (Fortaleza), Brayan Muñiz (Independiente Medellín) e Adrián Martínez (Racing).

Bou também registrou bons números a serviço do Defensa y Justicia, em 2021, quando contabilizou 19 gols em 50 partidas. O centroavante ainda passou por Gimnasia, Unión La Calera (Chile), Unión Santa Fe e Vélez Sarsfield.

Irmão de Gustavo Bou

Gustavo Bou, irmão mais velho de Walter, também é atacante. Seu melhor momento foi pelo Racing, em 2015, quando marcou 28 gols em 56 jogos e entrou no radar de clubes brasileiros, entre os quais o Atlético.

Bou jogou de 2019 a 2023 no New England Revolution, dos Estados Unidos. Em 115 partidas, fez 51 gols e deu 15 assistências. Em 2024, o atacante de 34 anos retornou à Argentina para atuar no Talleres.

Puskás

O prêmio Puskás é celebrado em cerimônias da Fifa desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. A condecoração é destinada ao autor do gol mais bonito da temporada.

O nome da honraria é em homenagem ao ex-futebolista Ferenc Puskás, lenda do Real Madrid e da Seleção da Hungria vice-campeã mundial em 1954.

A notícia Puskás? Argentino que disputou o Brasileirão faz golaço de bicicleta; assista foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.