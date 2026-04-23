Como o corpo consome energia ao comer: entenda a termogênese alimentar e o impacto dos nutrientes no metabolismo diário

A cada refeição, o organismo entra em uma espécie de turno extra de trabalho. Além de absorver os nutrientes, o corpo precisa gastar energia apenas para digerir, transportar e transformar aquilo que foi ingerido. Esse processo recebe o nome de termogênese alimentar, ou efeito térmico dos alimentos, e representa uma parcela importante do gasto calórico diário, embora muitas vezes não se fale muito dele fora do ambiente acadêmico.

Na prática, isso significa que duas pessoas com o mesmo peso, comendo a mesma quantidade de calorias, podem gastar energia de forma diferente dependendo da composição dessas calorias. Afinal, a proporção de proteínas, carboidratos e gorduras em cada refeição altera o quanto o corpo paga em energia para processar o que come. Entre esses nutrientes, as proteínas chamam a atenção justamente porque exigem um esforço metabólico bem maior.

A cada refeição, o organismo entra em uma espécie de turno extra de trabalho. Além de absorver os nutrientes, o corpo precisa gastar energia apenas para digerir, transportar e transformar aquilo que foi ingerido – depositphotos.com / AntonMatyukha



O que é termogênese alimentar e quanto ela pesa no dia a dia?

A termogênese alimentar é a parcela do metabolismo que se relaciona ao custo de processamento dos alimentos. Assim, estudos em nutrição e fisiologia indicam que esse efeito costuma representar em torno de 5% a 15% do gasto energético total diário. Porém, isso varia conforme o padrão alimentar, o tamanho das refeições e características individuais como massa muscular e estado de saúde.

De forma geral, o gasto energético diário divide-se em três grandes blocos: o metabolismo basal (energia mínima para manter o corpo funcionando em repouso), a atividade física (movimentos voluntários e exercícios) e a termogênese alimentar. Assim, é nesse terceiro bloco que a composição dos nutrientes faz maior diferença. Afinal, o organismo utiliza caminhos metabólicos distintos para lidar com cada tipo de macronutriente.

Pesquisas controladas com calorimetria indireta método que mede o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico mostram que, após uma refeição, o gasto energético aumenta por algumas horas. Esse aumento é mais expressivo quando há predominância de proteínas no prato. Assim, esse fenômeno ajuda a explicar parte dos efeitos de dietas com maior teor proteico sobre a saciedade e o controle de peso.

Por que a termogênese alimentar das proteínas é maior?

A proteína tem um efeito térmico estimado em cerca de 20% a 30% da energia ingerida. Isso significa que, de cada 100 kcal vindas de proteína, aproximadamente 20 a 30 kcal são gastas no próprio processo de digestão, absorção e metabolização. Em comparação, os carboidratos apresentam um efeito térmico em torno de 5% a 10%. Por sua vez, as gorduras costumam ficar entre 0% e 3%, de acordo com revisões científicas recentes.

Essa diferença ocorre porque o caminho metabólico das proteínas é mais complexo. Depois de digeridas, ocorre a quebra das proteínas em aminoácidos que podem ser usados para:

Construção e reparo de tecidos (como músculo, pele e órgãos);

Síntese de hormônios, enzimas e outros compostos essenciais;

Produção de energia quando há excesso ou necessidade específica.

Cada uma dessas etapas exige múltiplas reações químicas e transporte ativo através de membranas celulares. Ademais, muitas vezes, descarte de subprodutos como a amônia, que é convertida em ureia no fígado. Portanto, esse processo de desmontar, reaproveitar e descartar é metabolicamente custoso, aumentando o efeito termogênico das proteínas.

Como o corpo processa proteínas, carboidratos e gorduras de forma diferente?

Do ponto de vista da termogênese induzida pela dieta, os três macronutrientes seguem lógicas distintas. Em linhas gerais, as proteínas exigem mais trabalho, os carboidratos ocupam uma posição intermediária e as gorduras tendem a ser processadas com menor gasto energético imediato.

Proteínas: demandam digestão mais lenta, transporte ativo de aminoácidos e diversas etapas de transformação no fígado e em outros tecidos. Esse conjunto de processos explica a faixa elevada de 2030% de efeito térmico. Carboidratos: após a digestão, são transformados em glicose, que pode ser utilizada diretamente como energia ou armazenada como glicogênio. Essas vias exigem energia, mas em menor escala, resultando em um efeito térmico moderado, geralmente entre 510%. Gorduras: os lipídios alimentares são eficientemente armazenados no tecido adiposo após uma digestão relativamente econômica em termos de gasto calórico. O efeito térmico costuma ser baixo, em torno de 03%, tornando a gordura um combustível barato para o organismo estocar.

Pesquisas que comparam dietas com proporções distintas de macronutrientes mostram que refeições mais ricas em proteína elevam o gasto energético pós-prandial de forma significativamente maior do que refeições com o mesmo número de calorias, mas baseadas em carboidratos ou gorduras. Essa diferença, embora não transforme a termogênese alimentar em uma estratégia isolada para perda de peso, ajuda a compor o quadro geral do metabolismo energético.

A termogênese alimentar aumenta muito o gasto calórico diário?

Em termos absolutos, a termogênese alimentar não costuma duplicar o gasto calórico de uma pessoa. Porém, pode representar uma parcela relevante quando somada ao longo do dia. Estimativas sugerem que, em uma alimentação equilibrada, o efeito térmico pode chegar a dezenas ou até algumas centenas de quilocalorias diárias, dependendo da quantidade de alimento ingerido e, principalmente, da fração de proteínas na dieta.

Ensaios clínicos apontam, por exemplo, que dietas com teor proteico moderadamente elevado aumentam o gasto energético em repouso e após as refeições, sem mudanças extremas nas calorias totais. Além disso, a maior termogênese associada à proteína tende a vir acompanhada de maior sensação de saciedade, o que, em alguns casos, reduz a ingestão calórica espontânea ao longo do dia.

É importante destacar que a termogênese alimentar atua em conjunto com outros fatores: massa muscular, nível de atividade física, sono, idade e estado hormonal também influenciam o gasto calórico. A composição da dieta, portanto, é um componente relevante, mas não isolado, de um cenário metabólico mais amplo.

Do ponto de vista da termogênese induzida pela dieta, os três macronutrientes seguem lógicas distintas – depositphotos.com / HayDmitriy



Como a composição das refeições influencia saciedade e eficiência metabólica?

A forma como proteínas, carboidratos e gorduras são distribuídos nas refeições interfere diretamente na saciedade e na eficiência do metabolismo energético. Refeições com quantidade adequada de proteína tendem a gerar maior sensação de plenitude, em parte pela digestão mais lenta e pelo efeito térmico mais alto, que prolongam o tempo de processamento no trato gastrointestinal.

De modo geral, uma refeição balanceada costuma considerar:

Proteínas em quantidade suficiente para manter massa magra, apoiar funções vitais e aproveitar o efeito térmico mais elevado;

em quantidade suficiente para manter massa magra, apoiar funções vitais e aproveitar o efeito térmico mais elevado; Carboidratos de boa qualidade, com fibras, para contribuir com energia constante e digestão mais gradual;

de boa qualidade, com fibras, para contribuir com energia constante e digestão mais gradual; Gorduras em níveis adequados, priorizando fontes com perfil lipídico favorável à saúde cardiovascular.

Estudos recentes indicam que, quando a proporção de proteína é ligeiramente maior, dentro de limites seguros, há tendência a melhor controle do apetite e leve aumento no gasto energético total, sem necessidade de promessas de alimentos milagrosos. A termogênese alimentar, especialmente da proteína, funciona como um ajuste fino do metabolismo, somando pequenas parcelas de gasto calórico que, ao longo do tempo, contribuem para um equilíbrio mais estável entre ingestão e consumo de energia.

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Assim, a termogênese alimentar pode ser entendida como um dos mecanismos pelos quais o organismo administra o custo de processar o que chega ao prato. Ao considerar a qualidade e a distribuição dos macronutrientes, especialmente o papel das proteínas, torna-se possível organizar refeições que favoreçam saciedade, manutenção da massa muscular e funcionamento metabólico mais eficiente, dentro de um estilo de vida que envolva também movimento regular, sono adequado e acompanhamento profissional quando necessário.