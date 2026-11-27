A borra do cafezinho de todo dia pode ir parar na construção civil. Engenheiros da RMIT University, na Austrália, transformaram o resíduo em biocarvão e trocaram parte da areia do concreto por ele. O resultado foi um material 29,3% mais resistente à compressão, desde que a borra passe antes por um forno especial.

A borra virou carvão antes de entrar na mistura

O truque não é jogar pó de café na betoneira. No estudo publicado em 2023 no Journal of Cleaner Production, a equipe aqueceu a borra a 350 °C com pouco ou nenhum oxigênio, num processo chamado pirólise. Em vez de queimar, o resíduo vira um sólido escuro e rico em carbono, o biocarvão.

Esse material tratado substituiu 15% do volume da areia numa formulação experimental. O resumo do trabalho mostra que essa troca deu um ganho de 29,3% na resistência à compressão em relação à mistura de referência, aquela feita do jeito tradicional, sem nenhum ingrediente de cafeteria.

Imagem ilustrativa: a borra aquecida a 350 °C sem oxigênio substituiu 15% do volume da areia

Por que a borra crua não funciona?

Porque ela atrapalha a química do cimento. A borra sem tratamento solta compostos orgânicos que interferem na hidratação, a reação entre o cimento e a água que faz a pasta endurecer e ganhar força. Em outras palavras, o café cru deixa o concreto mais fraco, e não mais forte.

A pirólise resolve o problema ao eliminar boa parte dessa matéria orgânica. O comunicado dos pesquisadores explica que o alto teor orgânico dificulta a combinação da borra com o concreto, e que o aquecimento controlado muda esse comportamento. As amostras com biocarvão reagiram de forma bem diferente das que levaram borra in natura.

A troca acontece na areia, e não no cimento

Aqui mora um detalhe que confunde muita gente. A areia é o agregado fino do concreto, o material que ocupa espaço entre os grãos maiores e a pasta de cimento. Os pesquisadores trocaram uma parcela dessa areia, sem mexer na quantidade de cimento e sem acrescentar café ao volume total da massa pronta.

O biocarvão muda a ligação entre os grãos e a pasta endurecida. Nos ensaios, os pesquisadores observaram uma boa aderência do biocarvão com a matriz de cimento, cuja pasta penetrou nos poros do material. É essa ligação mais firme que explica parte do ganho de resistência.

O caminho da borra até o concreto testado passa por estas etapas:

Coleta da borra de café já usada

Aquecimento a 350 °C sem oxigênio

Substituição de 15% do volume da areia pelo biocarvão

Ensaio de compressão comparado à mistura comum

Imagem ilustrativa: a resistência à compressão mede quanto esmagamento a amostra aguenta antes de romper

Quanta borra de café vai parar no lixo?

Muita. A equipe calcula que a Austrália gera cerca de 75 milhões de quilos de borra por ano, quase tudo enviado a aterros. No mundo, a conta chega a algo perto de 10 bilhões de quilos anuais, um volume que se decompõe liberando gases de efeito estufa.

Ao mesmo tempo, a construção consome areia natural em ritmo enorme, retirada de rios e outros ambientes. Trocar uma parte desse agregado por um resíduo que iria para o lixo resolve dois problemas na mesma tacada, pelo menos no papel. É essa dupla vantagem que levou a equipe australiana a testar o material em calçadas de verdade.

O que significa ficar 30% mais resistente?

Resistência à compressão mede quanto esforço de esmagamento uma amostra aguenta antes de romper. É uma das propriedades mais usadas para avaliar concreto, mas não é a única. O aumento observado não garante, sozinho, melhora em durabilidade, retração ou aderência numa obra específica, como uma laje ou um pilar de prédio.

Os 30% são um arredondamento dos 29,3% medidos no laboratório, numa formulação específica e com a borra transformada em biocarvão. Para virar padrão nas obras, o material ainda precisa de ensaios adicionais e de projetos compatíveis com as normas de construção.

Do coador para a obra ainda há caminho

A pesquisa abre uma rota curiosa de reaproveitamento. Um resíduo que todo mundo produz em casa, no escritório e na padaria ganha potencial de virar matéria-prima para o material mais usado da construção civil, desde que passe por um tratamento industrial antes, e não direto do filtro de papel.

O material já saiu do laboratório: em 2024, a equipe testou o concreto com biocarvão de café num trecho de calçada em Gisborne, no estado de Victoria, e depois numa calçada em Pakenham. Agora, o desafio é mostrar que o ganho se mantém em escala real e ao longo do tempo.