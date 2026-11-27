Pilhas de lítio descartadas podem guardar energia e causar problemas quando contatos encostam em metal. Por isso, não devem ser jogadas no lixo comum. Proteger os terminais com fita não condutora, ou separar cada unidade, ajuda a reduzir riscos na guarda e no transporte até um ponto de coleta adequado.

O risco continua depois que a pilha acaba

Uma bateria ou pilha pode deixar de alimentar um aparelho e ainda conservar alguma carga. Quando terminais entram em contato com metal, há risco de curto-circuito. Pilhas de lítio exigem cuidado no descarte, principalmente se estiverem amassadas, inchadas ou com danos visíveis.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, conhecida como EPA, orienta que unidades de lítio sejam levadas à coleta especializada. O lixo comum e a reciclagem misturada da casa não são os destinos indicados para esse tipo de material.

Homem afasta chaves e moedas de baterias de lítio usadas, com caixa plástica de divisórias preparada para separá-las // Imagem ilustrativa feita por IA

Como proteger os contatos metálicos?

A recomendação da EPA é cobrir os terminais com fita não condutora, como fita isolante, ou manter cada bateria em embalagem individual. A proteção reduz a chance de contato acidental durante a guarda e o transporte até a coleta.

Não cubra informações importantes da etiqueta quando elas ajudarem a identificar o tipo de bateria. Se a unidade estiver danificada, quente ou deformada, não tente abrir nem consertar a peça. Procure orientação de uma coleta preparada para receber esse material.

Como guardar as pilhas antes de descartar?

Um recipiente seco e não metálico pode servir para guardar temporariamente unidades íntegras até o descarte. O local deve ficar longe do calor e fora do alcance de crianças. Não acumule grandes quantidades de baterias usadas sem planejar a entrega adequada.

Para encaminhar pilhas e baterias com mais segurança:

Identificação : conferir no rótulo se a unidade contém lítio ou outra tecnologia.

: conferir no rótulo se a unidade contém lítio ou outra tecnologia. Contatos : isolar os terminais com fita adequada, sem usar objetos metálicos.

: isolar os terminais com fita adequada, sem usar objetos metálicos. Separação : guardar cada unidade de forma que não encoste nas demais.

: guardar cada unidade de forma que não encoste nas demais. Integridade : observar inchaço, vazamento, perfurações ou aquecimento fora do normal.

: observar inchaço, vazamento, perfurações ou aquecimento fora do normal. Destino: procurar ponto de recebimento informado pelo comércio ou órgão ambiental local.

Não coloque pilhas usadas numa gaveta junto com moedas, chaves ou ferramentas. Peças metálicas podem unir os contatos sem que alguém perceba. É melhor ter um local de guarda temporária identificado e acessível apenas a adultos responsáveis.

Onde encontrar descarte correto no Brasil?

O Ibama explica que pilhas e baterias fazem parte das cadeias sujeitas à logística reversa no Brasil. Isso envolve a devolução após o uso e a destinação por sistemas próprios. Procure comércio participante ou ponto de coleta autorizado, em vez de improvisar descarte.

A regra local de coleta pode variar conforme o município e o tipo de bateria. Antes de sair de casa, confirme quais materiais o ponto recebe. Nem toda lixeira de recicláveis aceita baterias, mesmo quando há símbolo de reciclagem impresso na embalagem.

Homem entrega baterias de lítio protegidas individualmente num ponto de coleta, com funcionária recebendo as unidades no balcão // Imagem ilustrativa feita por IA

Pilhas recarregáveis também merecem atenção

O cuidado não vale apenas para pequenas pilhas de uso único. Muitas baterias recarregáveis usadas em eletrônicos contêm lítio e precisam de destinação apropriada. A tecnologia muda, mas o risco de curto-circuito continua. Não remova baterias presas dentro de aparelhos quando isso exigir desmontagem insegura.

A EPA recomenda encaminhar dispositivos com bateria não removível à coleta de eletrônicos ou programas específicos. Não perfure nem esmague a bateria para tentar tirá-la do equipamento. Em caso de dano visível, busque uma orientação de descarte que considere a condição da peça.

O destino correto evita levar o risco adiante

Jogar uma pilha no lixo não faz seu conteúdo desaparecer. Durante a coleta e a separação de resíduos, ela pode sofrer pressão, impacto ou contato com outros materiais. Proteger os terminais antes do transporte é uma medida simples, mas não substitui a coleta correta.

O cuidado termina quando o material chega a um sistema que sabe recebê-lo. Com identificação, separação e entrega adequada, o descarte de pilhas de lítio fica mais seguro para quem guarda, transporta e trabalha com os resíduos.