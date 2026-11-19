Um motorista teve a placa do carro clonada e recebeu multas por infrações cometidas por outro veículo. Mesmo depois de comunicar a fraude, os registros continuaram produzindo efeitos e contribuíram para a suspensão da habilitação. A Justiça reconheceu a falha na atuação administrativa e manteve a reparação moral.

As multas de outro veículo chegaram ao verdadeiro dono

O motorista percebeu que infrações cometidas por outro automóvel apareciam em seu cadastro. A clonagem usa sinais de identificação de um veículo legítimo para encobrir a circulação de outro. Nesse cenário, a pessoa identificada como proprietária pode receber cobranças e pontuações que não lhe pertencem.

No processo do Distrito Federal, o condutor buscou corrigir os registros administrativos. A existência da fraude foi reconhecida na análise judicial. O problema permaneceu porque as autuações e seus efeitos não foram retirados a tempo pelos órgãos responsáveis.

Motorista examina notificações de multas ao lado da habilitação e das chaves do carro, com veículo estacionado visível pela janela // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a carteira acabou suspensa?

O caso foi além das notificações de multas. As penalidades ligadas à placa clonada permaneceram no histórico do motorista e contribuíram, ao menos parcialmente, para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Isso comprometeu seu direito de dirigir, segundo o acórdão.

Os responsáveis pela defesa alegaram que a suspensão da CNH havia sido feita por outro órgão, em Minas Gerais. A Turma Recursal entendeu que essa circunstância não eliminava a ligação com as infrações indevidamente mantidas no Distrito Federal.

O que mudou após a denúncia da fraude?

A Justiça observou que os órgãos públicos tinham conhecimento da possibilidade de clonagem, mas mantiveram multas e efeitos administrativos mesmo depois de provocados. O acórdão menciona, ainda, decisão judicial anterior que suspendia a exigibilidade das penalidades.

No processo, três consequências pesaram na análise:

Multas: infrações de terceiros atribuídas ao verdadeiro condutor

infrações de terceiros atribuídas ao verdadeiro condutor Comunicação: ciência administrativa sobre a fraude

ciência administrativa sobre a fraude Habilitação: suspensão relacionada também às autuações indevidas

suspensão relacionada também às autuações indevidas Correção: falta de resposta eficaz para retirar os efeitos do erro

Essa demora foi considerada falha administrativa posterior à fraude. O terceiro que clonou a identificação deu início ao problema, mas isso não afastou a responsabilidade do poder público por manter registros que já deveriam ter sido revistos.

Motorista apresenta fotografias de veículos e notificações de multas a atendente de trânsito, em reencenação da denúncia de clonagem // Imagem ilustrativa feita por IA

A Turma Recursal manteve a reparação por danos morais

A Segunda Turma Recursal do TJDFT julgou o recurso em 24 de junho de 2026, e o acórdão foi publicado em 10 de julho. A decisão manteve o reconhecimento do dano moral causado pela combinação de multas indevidas, restrição ao direito de dirigir e respostas administrativas ineficazes.

O registro de jurisprudência do TJDFT diferencia esse caso de uma simples notificação equivocada. O texto registra que a clonagem, isoladamente, nem sempre gera indenização: é preciso analisar a conduta do poder público, os efeitos concretos e as provas.

Motorista e advogada examinam habilitação, notificações de multas e fotos de veículos, em análise da suspensão ligada à fraude // Imagem ilustrativa feita por IA

Quando uma multa indevida pode gerar reparação?

A Carteira Nacional de Habilitação identifica quem está legalmente apto a conduzir veículos. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal orienta a responsabilização estatal. A aplicação dessa regra exige examinar os fatos, o dano e a relação com o serviço público.

O proprietário que suspeita de clonagem de placa pode reunir notificações, imagens, boletim de ocorrência e documentos do carro para contestar as infrações nos canais competentes. Esses cuidados ajudam a demonstrar divergências, mas não garantem automaticamente resultado favorável ou indenização. Documentos de diferentes datas podem esclarecer a origem das multas.

O processo confirmou a falha posterior à clonagem

O acórdão 2141932, referente ao processo 0771768-51.2025.8.07.0016, manteve a sentença quanto ao dano moral. O material consultado não apresenta um valor de indenização que possa ser informado com segurança; por isso, não há quantia atribuída ao motorista. O reconhecimento judicial não indica pagamento já realizado.

O desfecho divulgado é o reconhecimento judicial de que a manutenção indevida das penalidades contribuiu para a restrição. Ele mostra por que a administração deve avaliar rapidamente provas de fraude, sem transferir automaticamente à vítima as consequências de atos praticados por terceiros.