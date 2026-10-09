No relato fictício, um inquilino paga a última conta de energia, entrega as chaves e acredita que tudo terminou. Meses depois, descobre consumo do novo morador lançado em seu nome. O detalhe decisivo é que sair do imóvel e quitar uma fatura não encerram automaticamente o vínculo com a distribuidora.
Pagar a última conta e entregar as chaves encerra o contrato de energia?
Não necessariamente. A entrega das chaves encerra uma etapa da locação, mas a relação com a distribuidora de energia elétrica tem procedimento próprio. Sem pedido de encerramento ou alteração de titularidade, o cadastro pode continuar ativo.
Por isso, o antigo inquilino precisa separar contrato de locação e contrato de energia. O pagamento de uma fatura mostra que aquela cobrança foi quitada, mas não prova sozinho que o fornecimento deixou de estar vinculado ao nome do consumidor.
O que a regra da ANEEL diz sobre a saída do antigo morador?
A ANEEL orienta que quem desocupou a unidade deve solicitar o encerramento. A agência alerta que ex-inquilinos que não fazem isso podem acumular débitos gerados pelo uso posterior do imóvel.
O Código de Defesa do Consumidor também garante informação adequada e acesso à reparação de danos. Ainda assim, contestar cobranças exige mostrar quando o morador saiu e quais providências tomou perante a distribuidora.
Quais documentos ajudam a identificar quem consumiu a energia?
O primeiro grupo reúne termo de entrega das chaves, vistoria e fim da locação. Eles ajudam a demonstrar quando o antigo inquilino deixou de ter posse do imóvel, mas devem ser comparados ao cadastro da unidade consumidora e aos protocolos de atendimento.
O segundo grupo reúne faturas, leituras e pedidos feitos à distribuidora. Se houver fotografia do medidor na saída, ela pode ajudar a localizar a leitura daquele dia e comparar o consumo cobrado nos ciclos seguintes, sem depender apenas da memória das partes.
A seguir listamos quatro registros úteis que ajudam a reconstruir a passagem do imóvel de um morador para o outro:
- Entrega das chaves: indica quando a posse do imóvel terminou para o antigo inquilino.
- Foto do medidor: registra uma referência de leitura próxima à saída.
- Protocolo: mostra se houve pedido de encerramento ou alteração cadastral.
- Faturas: permitem comparar períodos, leituras e valores cobrados depois da mudança.
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Como contestar cobranças que apareceram depois da mudança?
O antigo inquilino deve apresentar uma linha do tempo com datas e protocolos e pedir à distribuidora a revisão dos períodos contestados. A análise precisa considerar quando houve solicitação de encerramento, se outro titular entrou e quais leituras sustentaram cada fatura.
Se não houver solução, o caminho regulatório é registrar reclamação pelos canais indicados pela própria agência. Mas não existe cancelamento automático apenas porque as chaves foram entregues; a ausência de solicitação à distribuidora pode complicar a contestação.
A seguir listamos três datas centrais que ajudam a verificar onde o vínculo deveria ter mudado:
|Marco
|Documento
|Por que importa
|Saída do imóvel
|Entrega das chaves
|Fim da posse
|Pedido à distribuidora
|Protocolo
|Encerramento solicitado
|Fatura posterior
|Conta e leitura
|Consumo contestado
Como evitar que a conta de energia fique no nome de quem já saiu?
Antes de entregar as chaves, o inquilino pode solicitar encerramento do contrato ou confirmar que a troca de titularidade foi concluída. Guardar o protocolo e a fatura final cria uma referência objetiva caso apareçam cobranças depois da desocupação.
O caso mostra que sair fisicamente do imóvel não encerra todos os cadastros ligados a ele. Fechar a relação com a distribuidora e guardar a data desse pedido é tão importante quanto quitar a última conta e formalizar a devolução das chaves.
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