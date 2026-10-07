Quanto mais alto um arranha-céu, mais perceptível pode ficar sua oscilação sob ventos fortes. No Taipei 101, uma esfera de aço de 660 toneladas funciona como amortecedor de massa sintonizada: ela se move de forma controlada para contrariar parte do balanço e tornar os andares superiores mais confortáveis.

Por que um arranha-céu de 508 metros precisa aceitar algum movimento?

O Taipei 101 alcança 508 metros e foi projetado para um ambiente sujeito a ventos intensos. Em estruturas muito altas, alguma flexibilidade é esperada: tentar eliminar completamente o movimento exigiria soluções desproporcionais e poderia criar outros problemas estruturais.

O desafio, portanto, é controlar a amplitude da oscilação. Mesmo quando o movimento não ameaça a estrutura, balanços perceptíveis nos andares superiores podem causar desconforto. É nesse ponto que entra uma massa enorme, suspensa perto do topo e ajustada para responder ao comportamento da torre.

Esfera de 660 toneladas reduz o balanço de um arranha-céu

Como uma esfera de 660 toneladas consegue reduzir o balanço?

O amortecedor de massa sintonizada tem aproximadamente 5,5 metros de diâmetro e é formado por 41 camadas de placas de aço. Suspensa por cabos, a massa funciona como um enorme pêndulo instalado dentro do edifício.

Quando a torre oscila, a inércia faz a massa responder com movimento relativo. Essa resposta cria forças que se opõem a parte do balanço do prédio. O sistema não mantém a torre imóvel, mas reduz a amplitude da oscilação que chegaria aos pavimentos ocupados.

Por que o movimento precisa ser sintonizado com o comportamento da torre?

Não basta pendurar qualquer peso no alto. O sistema precisa ser ajustado para trabalhar perto da frequência de vibração que se deseja controlar. A publicação do projeto estrutural descreve a massa como um pêndulo calibrado para acompanhar o comportamento medido do edifício.

Essa sintonia permite que o movimento da esfera retire energia da oscilação dominante. Componentes hidráulicos ajudam a dissipar parte dessa energia, evitando que o pêndulo simplesmente continue balançando sem controle depois que o vento ou outro estímulo altera o movimento da torre.

Esfera de 660 toneladas reduz o balanço de um arranha-céu

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O que existe além da grande esfera dourada visível ao público?

A esfera é a parte mais chamativa, mas o sistema inclui cabos, amortecedores e limitadores. Esses elementos controlam como a massa pode se deslocar e ajudam a transformar o movimento relativo entre edifício e pêndulo em dissipação de energia.

Os componentes do sistema cumprem funções diferentes:

Massa de aço: fornece a inércia necessária para contrariar a oscilação.

fornece a inércia necessária para contrariar a oscilação. Cabos de suspensão: permitem que a esfera se comporte como um pêndulo.

permitem que a esfera se comporte como um pêndulo. Amortecedores hidráulicos: dissipam energia durante o movimento relativo.

dissipam energia durante o movimento relativo. Limitadores: restringem deslocamentos excessivos em eventos extremos.

Então a esfera impede que o arranha-céu se mova?

Não. O objetivo é reduzir o movimento, não zerá-lo. Um edifício muito alto continua respondendo ao vento e a outras ações dinâmicas, mas o amortecedor diminui a amplitude de determinadas oscilações e melhora principalmente o conforto de quem ocupa os pavimentos superiores.

O tamanho da esfera chama atenção, mas a ideia central é ainda mais interessante: usar movimento para combater movimento. Em vez de travar completamente uma torre de 508 metros, o projeto permite que uma massa calibrada responda ao balanço e retire parte da energia que faria o edifício oscilar mais.