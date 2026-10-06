EM FOCO Resumo da matéria 01 Pedra dos Alpes O material do machado veio dos Alpes italianos e chegou ao vale do Tâmisa durante o Neolítico, muito antes do surgimento de Londres. 02 Objeto sem desgaste A peça é fina, muito polida e não mostra sinais claros de uso, características que apontam para um valor além da função de ferramenta. 03 Destino no Tâmisa O machado foi encontrado no rio e pode ter sido depositado de propósito, hipótese ligada ao significado especial das águas naquele período.

Muito antes de Londres existir, uma pedra verde extraída dos Alpes italianos já percorria enormes distâncias pela Europa. O machado de jade encontrado em Mortlake foi produzido há cerca de 6 mil anos e chegou ao vale do Tâmisa após uma viagem de centenas de quilômetros, sem sinais claros de uso comum.

De onde veio o machado de jade encontrado em Mortlake?

O objeto é feito de jade, mais precisamente jadeíta, cuja matéria-prima foi extraída nos Alpes italianos há cerca de 6 mil anos. Muito depois, a peça apareceu no rio Tâmisa em Mortlake, hoje parte do sudoeste de Londres.

O machado tem formato fino, superfície muito polida e nenhum sinal evidente de uso. Produzir uma peça desse tipo podia exigir mais de 100 horas de desgaste e polimento, investimento difícil de explicar se o objetivo fosse apenas cortar madeira como uma ferramenta comum.

O percurso atravessou regiões muito antes de existirem as cidades e estradas conhecidas atualmente – Imagem ilustrativa

Como uma peça dos Alpes chegou ao futuro território de Londres?

No Neolítico, materiais e objetos já percorriam grandes distâncias pela Europa. Rios, costas e rotas terrestres conectavam comunidades que não formavam um único Estado ou mercado, mas podiam trocar pedras, ferramentas, animais, notícias e técnicas ao longo de muitas etapas.

Um machado de jadeíta preservado pelo British Museum também foi encontrado na Inglaterra com pedra originária do norte da Itália. Achados semelhantes mostram que a chegada de jade alpino às ilhas britânicas não foi um caso isolado.

Por que o machado provavelmente não servia para cortar madeira?

A espessura reduzida ajuda a explicar a interpretação. Uma lâmina muito fina de jadeíta polida podia mostrar melhor a cor e o brilho da pedra, mas também ficava mais propensa a quebrar sob impactos fortes. Isso reduz a chance de uso cotidiano pesado.

Para aquelas comunidades, um machado podia ter valor prático e também valor social ou simbólico. Uma pedra rara, retirada de montanhas distantes e transformada durante muitas horas de trabalho, carregava uma história que continuava existindo mesmo quando a peça não era usada como ferramenta.

A seguir listamos quatro características do machado que ajudam a explicar seu provável valor especial:

Espessura: a lâmina fina favorece aparência e brilho, mas limita impactos fortes.

a lâmina fina favorece aparência e brilho, mas limita impactos fortes. Polimento: o acabamento exigia muitas horas de trabalho especializado.

o acabamento exigia muitas horas de trabalho especializado. Origem distante: a matéria-prima veio dos Alpes italianos, longe do Tâmisa.

a matéria-prima veio dos Alpes italianos, longe do Tâmisa. Ausência de uso: a superfície não traz desgaste claro de trabalho cotidiano.

O jade dos Alpes era trabalhado em peças que podiam viajar muito além do local de produção – Imagem ilustrativa

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O Tâmisa pode explicar onde o objeto terminou?

O machado foi encontrado no rio Tâmisa, e outros objetos polidos de grande qualidade também apareceram em rios. Por isso, pesquisadores consideram que algumas peças podem ter sido colocadas na água de propósito, em vez de simplesmente perdidas durante transporte ou trabalho.

Essa interpretação não permite reconstruir um ritual específico. O que existe é uma combinação de objeto raro, ausência de desgaste e local de deposição. Juntos, esses pontos tornam plausível a ideia de uma oferenda ou de outro ato simbólico ligado ao rio.

A seguir listamos três pistas arqueológicas que sustentam a hipótese de uma deposição intencional no rio:

DADOS EM FOCO Por que o Tâmisa importa Elementos relacionados à possível deposição do machado Pista Observação Leitura possível Local Encontrado no Tâmisa Deposição em ambiente significativo Estado Sem desgaste evidente Objeto pouco usado como ferramenta Paralelos Outros machados polidos em rios Prática que pode ter sido repetida

O que essa viagem revela sobre a Europa neolítica?

O machado mostra que comunidades separadas por centenas de quilômetros podiam participar de redes de circulação muito antes das cidades modernas. A pedra saiu de uma região alpina, foi transformada com enorme cuidado e terminou no vale do Tâmisa após uma sequência de deslocamentos impossível de reconstruir passo a passo.

É justamente essa lacuna que torna a peça tão reveladora. Mesmo sem saber quem a carregou, trocou ou depositou, sua origem e seu destino mostram que o mundo neolítico era conectado por viagens, objetos valorizados e relações que atravessavam territórios muito maiores do que uma única aldeia.