Último dia para se inscrever no vestibular de medicina da Faminas

Encerram-se nesta segunda-feira (12/5) as inscrições para o vestibular de medicina da Faculdade de Minas (Faminas). O processo seletivo unificado oferece vagas para as unidades de Belo Horizonte e Muriaé, na Zona da Mata, com prova presencial marcada para o dia 18 de maio em oito cidades estratégicas, incluindo capitais e polos regionais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da faculdade, com taxa de R$ 450 para quem deseja concorrer em ambas as unidades ou R$ 350 para uma unidade específica.

As provas ocorrerão das 9h às 14h nas cidades de Belo Horizonte, Muriaé, Montes Claros, Governador Valadares, Campos dos Goytacazes, Vitória, Vitória da Conquista e Goiânia. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio e o resultado final sai em 27 de maio. As matrículas estão marcadas para os dias 29 e 30 do mesmo mês.

A instituição

Reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), a Faminas aposta em uma formação que une tecnologia, inovação e humanização. Os alunos têm contato com a prática médica desde os primeiros períodos, por meio de atividades em ambientes simulados e reais, como hospitais, UPAs e clínicas conveniadas.

A unidade de Belo Horizonte se destaca pela forte integração com a rede de saúde da capital, enquanto a tradicional unidade de Muriaé mantém sua relevância no interior mineiro, com infraestrutura robusta e inserção regional consolidada. Ambas contam com o Simulab - laboratório de simulação realística autorizado pela American Heart Association.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro atrativo da instituição é o suporte à preparação para residência médica, com mentorias, grade curricular integrada e orientação individualizada. Além disso, a Faminas incentiva o envolvimento dos estudantes em projetos de pesquisa, extensão e ações sociais, promovendo uma formação médica comprometida com a comunidade.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino