Drauzio Varella fala sobre o futuro da Medicina em POA

No dia 12 de maio, às 19h, o Centro Universitário Cesuca receberá o médico cancerologista Drauzio Varella, que ministrará a palestra “50 anos de Medicina: de onde eu vim e para onde vamos”, para celebrar o lançamento do curso de Medicina da instituição. O evento será transmitido ao vivo.

As inscrições para assistir à live podem ser realizadas gratuitamente por meio do site do Cesuca e o link da transmissão será enviado diretamente aos inscritos por e-mail.

Durante a apresentação, Varella falará sobre sua vivência na profissão, o cenário da Medicina desde o início da sua carreira até os momentos atuais, além de perspectivas para o futuro.

“Para o Cesuca é muito importante receber um dos principais médicos do Brasil, um profissional que trabalha ativamente para informar, conscientizar e compartilhar conhecimento para os brasileiros, principalmente neste momento em que estamos lançando nosso curso de Medicina, que já nasce com avaliação máxima do MEC. É uma oportunidade única de aprender sobre a Medicina e sobre o que é ser médico”, afirma Ricardo Muccillo, reitor do Cesuca.

Serviço: “50 anos de Medicina: de onde eu vim e para onde vamos” com Dr. Drauzio Varella

Data: 12 de maio

Horário: 19h

Valor: gratuito

Inscrição: link

Website: https://www.cruzeirodosul.edu.br/