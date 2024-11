Em parceria com o colégio e pré-vestibular Determinante, o Estado de Minas divulga o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve questões de natureza (biologia, física e química) e matemática. Você também pode conferir a live com os comentários das questões.

Gabarito Enem 2024 2º dia Verde Determinante/Divulgação

Gabarito Enem 2024 2º dia Branco Determinante/Divulgação

Gabarito Enem 2024 2º dia Azul Determinante/Divulgação

Gabarito Enem 2024 2º dia Amarelo Determinante/Divulgação

Live com professores



Além de compartilhar as respostas da prova, a equipe do colégio e pré-vestibular Determinante está ao vivo, em uma live, debatendo e analisando as questões mais relevantes do exame.

