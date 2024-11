Segundo dia de provas do Enem, na PUC Minas, no Coração Eucarístico

Os portões dos locais de provas para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão abertos em Belo Horizonte. A aplicação das provas acontece neste domingo (10) em todo o Brasil.

Depois de uma semana da primeira prova, os milhões de candidatos que não desistiram vão testar os conhecimentos em questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e de matemática.

Um dos locais que será aplicada a prova, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no bairro no Coração Eucarístico, está bastante movimentada neste domingo. Os portões que foram abertos às 12h no local. Os participantes têm até 13h para entrar no local. A prova tem início às 13h30.

Alice Xavier Antunes, de 15 anos, é uma das inscritas que já aguarda a abertura dos portões. Ainda que esteja no primeiro ano do Ensino Médio, ela já está tentando para conhecer a prova. “Quero fazer Medicina, então vim para aprender a administrar o tempo da prova”, conta.

Vestida com a camisa do Atlético, que disputa a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, a tentante diz que, assim como no primeiro dia de prova, vai ficar até o final na prova para ir embora com o caderno. “Estou ansiosa para ver o meu time, acho que jogo vai dar três a zero para a gente!”, diz entusiasmada.





Junto com a atleticana, está Miguel Inácio, de 16 anos, também tentante. “ Eu achei o primeiro dia fácil, a redação também. Mas estou mais confiante para hoje dia de exatas”. O jovem também quer cursar Medicina.





O segundo dia da prova é marcado por 90 questões de múltipla escolha (45 de matemática e 45 de ciências da natureza) que devem ser realizadas em até cinco horas, como informa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por organizar o Enem.





Imprevistos





Para muitos inscritos no segundo dia, a prova de exatas chega a ser motivo de nervosismo e ansiedade. Para Yasmin Gonçalves, 18 anos, há mais um fator para a tensão: a jovem quebrou o pé no primeiro dia de prova.





De cadeira de rodas e pé engessado, a inscrita diz que esse ano está fazendo a prova para valer. “Ano passado foi para teste, agora estou fazendo porque quero cursar Direito”.





Yasmin está acompanhada da mãe Priscila Soarez Gonçalves e do avô Francisco Carlos Gonçalves que estão torcendo para o sucesso da jovem. “Ela está tensa mas a gente não ia deixar ela desistir do sonho, ela está aqui hoje pra vencer”, diz Priscila.





Para acalmar



Junto da multidão que aguarda debaixo do sol, a comunidade católica Aliança de Misericórdia, canta músicas para diminuir a ansiedade dos inscritos. Além disso conversa com os interessados. “Somos um grupo de evangelização e estamos aqui para dizer que Deus está com eles”, diz Ana Luiza Gonçalves que está cantando com o grupo.







Os participantes só podem sair da sala de aplicação após duas horas do início das provas. E, para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova, a partir das 18h.





De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.



