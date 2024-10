Estudantes que realizaram a primeira fase do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) neste domingo (20) usaram as redes sociais para comentar a questão que citava a música "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla.

"Caiu 'Macetando' da Ivete Sangalo no vestibular da Unicamp, e meu medo é no final ter sido macetada junto", brincou uma internauta no X (ex-Twitter). A questão de português abordava o duplo sentido do verbo "macetar".





Fã-clubes da cantora baiana aproveitaram a citação para exaltá-la. "Pátria mãe Ivete educadora" e "é a nossa grande pensadora contemporânea Ivete Sangalo" são outros exemplos de postagens feitas na plataforma.





Teve até quem passou a prova toda com o refrão-chiclete da música na cabeça: "fiquei a prova inteira com 'oh bebê é a veveta que tá no comando macetando macetando macetando macetando' na cabeça. Unicamp, você me paga", escreveu uma usuária do X que se identifica como Carolina.





A prova também foi elogiada pelas referências. "Unicamp é muito divertido de fazer, Chico Buarque, Cartola, Alice no País das Maravilhas, Macetando da Ivete Sangalo, [...] Pessoal do banco de questão é muito bom", disse Guilherme na rede social.