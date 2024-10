Bianca Fiuza foi aprovada em Medicina na UFMG com o professor Junio Santos

A reta final para o Enem 2024 está oficialmente aberta. Com as provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, o tempo está correndo e é hora de intensificar os estudos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame deste ano bateu recorde de inscritos, com mais de 5 milhões de estudantes aguardando ansiosamente por esses dois dias decisivos.

Sabemos que esse período é de grande expectativa, com a pressão e a ansiedade se acumulando junto às dúvidas sobre como usar esse tempo final da maneira mais eficiente possível. Se você se sente perdido sobre o que estudar e como focar, tenha calma: você não está sozinho. O mais importante nesta etapa é ter uma boa estratégia de estudo e, acima de tudo, saber o que priorizar para garantir um desempenho positivo.

Reta final: como lidar com a ansiedade e a pressão

A reta final para o Enem é, sem dúvidas, um momento cheio de desafios. A pressão para revisar todo o conteúdo e o medo de esquecer algo essencial podem causar uma sensação de urgência e ansiedade em muitos estudantes. Porém, é importante lembrar que o sucesso no exame não está apenas no quanto você estuda, mas em como você organiza esse tempo. E, principalmente, no que você decide priorizar.

Com o Enem à porta, a melhor estratégia para os últimos meses de estudo é concentrar-se no que realmente faz diferença. Isso envolve entender quais conteúdos são mais cobrados e quais são suas maiores dificuldades. Afinal, otimizar o tempo e dedicar atenção aos pontos-chave é o que vai te fazer ganhar confiança e eficiência nos dias que antecedem o exame.

O que mais cai no Enem e por que focar nisso?

O Enem tem um padrão de questões que se repete ao longo dos anos, e isso pode ser uma grande vantagem para os estudantes que sabem como utilizá-lo a seu favor. Estudar os temas mais recorrentes permite revisar os pontos centrais do conteúdo programático e aumenta suas chances de acerto na prova.

Então, o que você deve priorizar?

Linguagens e Códigos

Funções de linguagem

Figuras de linguagem

Cancioneiros e composições populares

Variação linguística

Tipos e gêneros de textos

Interpretação de textos

Intertextualidade

Linguagem não verbal

Literatura: do Trovadorismo ao Modernismo

Ciências Humanas

Cartografia e leitura de mapas

Climas do mundo e conferências ambientais

Aquecimento global e escassez de recursos

Filosofia Clássica (Sócrates, Platão e Aristóteles)

Renascimento e Regimes totalitários

Guerras Mundiais e Guerra Fria

Brasil: do período colonial à Era Vargas e Ditadura Militar

Globalização e migrações

Matemática

Porcentagem

Regra de três

Unidades de medida

Leitura de gráficos

Funções e equações de 1º e 2º grau

Probabilidade

PA e PG

Ciências da Natureza

Biologia celular e fisiologia humana

Leis de Mendel e genética

Movimento uniforme e Leis de Newton

Calorimetria e Termodinâmica

Ligações químicas e reações orgânicas

Planeje, revise e pratique

A reta final para o Enem pode ser desafiadora, mas com um bom planejamento e foco nas prioridades, você conseguirá extrair o melhor de cada estudo. Revisar os temas que mais caem, identificar suas dificuldades e praticar com provas anteriores são as principais estratégias para esses últimos meses.

