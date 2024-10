A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) está com 325 vagas abertas para cursos presenciais de graduação, com previsão de início das aulas em novembro deste ano. Os interessados podem realizar inscrição até 21 de outubro no site da instituição de ensino.

Dentre os cursos com maior oferta de vagas estão: química (32 vagas), serviço social (25 vagas), estatística (23 vagas) e engenharia metalúrgica (17 vagas). O edital ainda contempla vagas para jornalismo, história e filosofia, entre outros (acesse aqui).

Na inscrição, os interessados devem informar o número de CPF e autorizar a UFOP a buscar suas notas do Enem junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A classificação é realizada por cursos e modalidades de concorrência, em ordem decrescente da média simples das notas do Enem ou da melhor média simples obtida, pelos candidatos, nesse período.

Os ingressantes pelas reservas de vagas da Lei de Cotas vão ser convocados, posteriormente, para a apresentação da documentação devida aos procedimentos de validação.

