Dra. Érica Ribeiro com colegas do curso de Medicina

Não é à toa que o Colégio e Pré-vestibular Determinante acredita que uma educação de alta performance deve ser para todos. Sabe o que isso significa? Que o suporte e qualificação oferecidos pelo Det são iguais, independente dos objetivos, idade, período de estudo ou curso escolhido pelos vestibulandos.

A Dra. Érica Ribeiro é ex-aluna do cursinho e a prova viva disso. Diferente da história da maior parte dos alunos, ela mostrou entusiasmo pela medicina aos 32 anos, depois de ter cursado direito e trabalhado no ramo imobiliário. Naquela época, 10 anos atrás, ela resolveu parar de trabalhar e abrir mão de outras coisas da sua vida para se dedicar aos estudos durante o dia todo.

Não foi uma decisão fácil e nem feita do dia para a noite. Afinal, eram muitos anos seguindo o mesmo caminho e fazer uma outra escolha, por mais que desejada, era “desconhecida”, dava medo. Mas ela foi com medo mesmo! Pois a vontade de viver fazendo o que realmente amaria fazer para o resto de sua vida foi maior.

Lembranças da época da faculdade Arquivos pessoal

“O ano era 2013 e a amiga e professora Cintia Chagas indicou o Determinante. Fui conhecer o lugar e fiquei encantada com o cursinho porque vi que eram poucas pessoas numa sala, o aluno é tratado individualmente, ele não é mais um aluno. E aí, estudei por um ano até que passei no vestibular na FAGOG, em Ubá-MG”, conta a psiquiatra, que se doou arduamente durante muitos meses, abdicou de muitas coisas e atividades, mas no fim conquistou o que tanto sonhava.

O sonho de ser médica não nasceu por acaso

Dra. Érica Ribeiro com seu pai Arquivo pessoal

Hoje, pós-graduada em Psiquiatria e atuando em duas clínicas, Érica explica por que o desejo de ser médica pulsava em seu coração, mesmo quando as escolhas acadêmicas feitas após o Ensino Médio não iam de encontro à profissão. Érica conta que quando pensou em fazer o vestibular de medicina, já tinha em mente, desde o primeiro momento, que a psiquiatria seria sua especialidade. Isso porque a experiência própria no tratamento psiquiátrico abriu seus olhos para entender como essa especialidade pode salvar vidas ao promover o bem-estar mental aos pacientes.

Dra. Érica Ribeiro na época da faculdade Arquivo pessoal

“Eu já tive depressão, ansiedade e síndrome do pânico e eu consegui melhorar tudo isso com um tratamento psiquiátrico. Curar a depressão, estabilizar a ansiedade… Eu vi que a gente pode cuidar da saúde mental e não precisamos viver naquele peso, podemos ter uma vida mais leve e momentos mais felizes. Pensei que se eu fui ajudada e melhorei, eu conseguiria ajudar as pessoas também. Porque eu sempre tive esse perfil de acolher”, compartilhou a médica.

Das lembranças e agradecimentos ao Determinante

Se hoje a Dra. Érica Ribeiro se encontrou em uma carreira e está realizada profissionalmente, é porque o Colégio e Pré-vestibular Determinante foi, segundo ela, “realmente determinante” na sua vida.

Ela lembra como o tratamento tanto dos professores e donos, quanto da sua turma, foi positivo e acolhedor. “Eu me senti realmente acolhida e pertencente àquele local, mesmo eu estando tão diferente em vários aspectos daqueles alunos. Eu só tenho boas lembranças do Det: os professores maravilhosos, os quadros com explicações perfeitas, as atividades extracurriculares de relaxamento, o espaço físico confortável…”, relembra a ex-aluna.

Érica não tem dúvidas de que o tratamento individualizado e cuidadoso do Determinante dá forças para que os alunos continuem lutando. Por isso, ela persistiu, venceu e reconheceu que fazendo sua parte é possível chegar em lugares de satisfação pessoal. Ela encontrou esse lugar anos após o Ensino Médio, já formada em outra área, mas ela deixa um conselho valioso para outras pessoas que buscam realizar seus sonhos acadêmicos.

“Se você se arrependeu no meio do caminho de alguma escolha, você pode voltar atrás e fazer uma nova. Tem que estudar, tem que levar a sério, não cai do céu, não passamos por sorte. Temos que ter reconhecimento e responsabilidade, mas também temos que ter momentos de lazer, de cuidar da nossa saúde, de fazer atividade física. Cada um tem sua história, cada um tem seu tempo e nunca é tarde pra gente procurar o que nos realiza!”, aconselha a médica.

Conheça mais sobre o Colégio e Pré Vestibular Determinante

A história dessa psiquiatra, que hoje atua com excelência na área e é referência na capital mineira, se entrelaça com muitas outras por aí. Muitas pessoas, já formadas e trabalhando em suas profissões, ainda não se esquecem do que realmente amam e gostariam de passar a vida inteira fazendo.

Essa história do Det na Estrada é necessária para fazer com que todos entendam que não tem hora certa para estudar e passar no vestibular. O conhecimento, no Colégio e Pré-vestibular Determinante, é transmitido para que qualquer um, independente da fase de sua vida, tenha sucesso.

Por isso, visitar o nosso site e conhecer nossa metodologia de ensino pode ser o primeiro passo para uma escolha determinante na sua vida profissional e pessoal! Abrace essa oportunidade sem medo e venha estudar com a gente.