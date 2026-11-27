Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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A inteligência artificial (IA) começa a ganhar espaço em uma nova etapa da transformação digital das empresas, com reflexos também na administração de condomínios. A tendência, conhecida como AI First, expressão em inglês que significa priorizar a inteligência artificial, propõe incorporar a tecnologia desde o planejamento das atividades, em vez de utilizá-la apenas para automatizar tarefas já existentes.

Na prática, a proposta é reorganizar processos para tornar a gestão mais eficiente, reduzir o tempo dedicado a atividades operacionais e permitir que profissionais concentrem esforços na análise de informações e na tomada de decisões.

Segundo Marcus Nobre, fundador e CEO da uCondo , empresa de tecnologia voltada à gestão condominial, a mudança representa uma nova forma de organizar o trabalho das administradoras. “A tecnologia entra no planejamento da tarefa, enquanto a análise e a validação permanecem sob responsabilidade de um humano”, explica.

O especialista destaca que a simples adoção de ferramentas de inteligência artificial não significa que uma empresa esteja preparada para aproveitar todo o potencial da tecnologia. “Uma empresa não é AI First quando disponibiliza tecnologias para a equipe ou automatiza uma etapa isolada. Essas são formas de integrar IA às diferentes atividades de trabalho”, afirma.

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Pesquisa aponta impacto da IA na produtividade

A necessidade de reorganizar processos aparece em um levantamento da Microsoft. O relatório Work Trend Index 2026, realizado com 20 mil trabalhadores que utilizam inteligência artificial em dez países, incluindo o Brasil, aponta que fatores organizacionais têm mais que o dobro da influência dos fatores individuais sobre os resultados relatados do uso da tecnologia.

De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados afirmam realizar atualmente atividades que não conseguiriam executar um ano antes. Entre os profissionais considerados usuários mais avançados de IA, o percentual chega a 80%.

O levantamento também indica que a cultura organizacional, o apoio dos gestores e as práticas de desenvolvimento profissional estão entre os fatores associados ao melhor aproveitamento da inteligência artificial. Os resultados reforçam a discussão sobre a necessidade de adaptar a estrutura das empresas às novas ferramentas digitais, em vez de apenas acrescentar sistemas automatizados aos processos tradicionais.

Como a inteligência artificial pode ajudar os condomínios

Na administração condominial, o uso da IA pode contribuir para organizar informações e agilizar demandas recorrentes, como solicitações de moradores, dúvidas sobre regras internas, cobranças e consultas a documentos.

Uma solicitação aparentemente simples pode exigir a análise de diferentes fontes, como convenções, regimentos internos, atas de assembleias e informações financeiras. Com ferramentas de inteligência artificial, parte desse conteúdo pode ser consultada e organizada de forma mais rápida, facilitando a elaboração de respostas.

Para Nobre, essa mudança também exige novas habilidades dos profissionais responsáveis pela gestão. “Ele precisa saber formular uma boa demanda para a tecnologia, avaliar a resposta, identificar inconsistências e acrescentar o que for necessário”, destaca.

A tecnologia pode auxiliar na identificação de informações e na preparação de respostas, mas a conferência dos dados e a decisão final continuam sob responsabilidade dos profissionais.

O uso dessas ferramentas também exige atenção à proteção de dados pessoais, especialmente quando envolve informações financeiras, cadastrais e documentos de moradores.

Mudança vai além da automação de tarefas

A principal diferença do modelo AI First está na forma como as empresas estruturam suas operações. Em vez de utilizar a inteligência artificial apenas para acelerar uma atividade específica, a proposta é avaliar todas as etapas de um processo e identificar onde a tecnologia pode contribuir.

No caso dos condomínios, isso pode envolver desde o recebimento de uma solicitação até seu encaminhamento, análise e resolução pela administradora ou pelo síndico.

“Ser AI First significa revisar o caminho completo do trabalho: descobrir o que pode ser executado por IA e em que momento um profissional precisa entrar no processo”, explica Nobre. Para o especialista, a transformação digital das administradoras depende menos da quantidade de ferramentas disponíveis e mais da capacidade de integrar a tecnologia à rotina de trabalho.

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