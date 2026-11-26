Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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A inteligência artificial (IA) pode contribuir para melhorar a relação entre médicos e pacientes ao facilitar o acesso a informações de saúde e tornar as consultas mais produtivas. Ferramentas capazes de organizar exames, medicamentos e históricos clínicos ajudam a reunir dados que, muitas vezes, estão dispersos em documentos, aplicativos e registros digitais.

Embora o avanço da tecnologia na medicina desperte preocupações sobre a possibilidade de um atendimento mais impessoal, especialistas do setor de negócios da saúde apontam que a IA também pode favorecer a gestão da comunicação durante as consultas.

Para Lucas Santiago, cofundador da MYME , empresa brasileira de tecnologia voltada à saúde, a inteligência artificial pode funcionar como uma ferramenta de apoio tanto para profissionais quanto para pacientes. "Em vez de tornar a medicina mais impessoal, a IA pode, em alguns contextos, ajudar a tornar o encontro entre médico e paciente mais produtivo", afirma Santiago.

Segundo o empreendedor, a tecnologia não deve substituir o julgamento clínico ou a interação humana, mas contribuir para que informações importantes estejam disponíveis no momento do atendimento.

Organização de exames pode facilitar consultas

Um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes é manter um histórico de saúde atualizado e acessível. Resultados de exames, prescrições e informações sobre tratamentos anteriores frequentemente ficam armazenados em diferentes plataformas ou documentos físicos.

Essa fragmentação pode dificultar a recuperação de informações relevantes durante uma consulta, especialmente no acompanhamento de condições crônicas. "A verdade é que grande parte da qualidade de uma consulta começa antes do paciente entrar no consultório", destaca Santiago.

Nesse cenário, ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar na leitura e organização de documentos médicos, permitindo visualizar a evolução de indicadores ao longo do tempo.

Resultados de glicemia, colesterol, ferritina e hemoglobina, por exemplo, podem ser apresentados em ordem cronológica para facilitar a identificação de alterações que mereçam avaliação profissional. "Um resultado isolado pode dizer pouco, já uma sequência de resultados pode revelar uma condição específica de saúde", explica o cofundador da MYME.

A proposta é reduzir o tempo gasto na busca por documentos e permitir que médicos e pacientes concentrem a conversa nas informações mais relevantes para o acompanhamento da saúde.

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Preparação antes da consulta faz diferença

A importância da preparação para o atendimento médico também aparece em pesquisas científicas. Um estudo publicado em 2018 no Journal of the American Board of Family Medicine analisou como pacientes com condições crônicas e seus médicos organizam as prioridades durante consultas de atenção primária.

A pesquisa, realizada com 40 pacientes e 17 médicos de três sistemas de saúde, identificou que a preparação prévia e a definição conjunta dos assuntos prioritários no início do atendimento contribuíram para melhorar a organização das consultas.

Entre as dificuldades apontadas estão o tempo limitado dos atendimentos, as diferenças de expectativa entre médicos e pacientes e a dificuldade de priorizar as principais preocupações. Embora a pesquisa não tenha avaliado diretamente ferramentas de inteligência artificial, seus resultados reforçam a importância de informações organizadas e de uma comunicação eficiente durante o atendimento.

Inteligência artificial deve apoiar decisões humanas

A utilização da IA na saúde também exige cuidados relacionados à segurança das informações, à privacidade dos pacientes e à responsabilidade pelas decisões médicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece, em orientações sobre ética e governança da inteligência artificial na saúde, que o desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias devem preservar os direitos humanos, a autonomia e a supervisão humana.

Para Santiago, a principal contribuição da tecnologia está em transformar informações fragmentadas em um histórico mais compreensível e acessível. "A partir de uma base organizada de informações sobre o paciente, a IA pode transformar um amontoado de documentos em uma visão mais inteligível do histórico de saúde para ele e para o médico", afirma.

O uso dessas ferramentas, no entanto, deve ser complementar ao atendimento médico, sem substituir a avaliação profissional ou a interpretação clínica dos resultados.

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