Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Imagine chegar ao consultório e não precisar procurar exames antigos no celular, abrir conversas no WhatsApp ou tentar lembrar quando determinado medicamento foi prescrito. Essa é a proposta da Aionmed, startup brasileira que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial para organizar as informações clínicas dos pacientes e auxiliar o trabalho dos médicos. A ferramenta reúne documentos, fotografias, áudios e mensagens em um único ambiente, além de transcrever consultas e preparar registros para aprovação do profissional.

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Apresentada em 3 de novembro, em São Paulo, a tecnologia busca resolver uma dificuldade comum na rotina dos consultórios, que é administrar o volume de informações que chegam por diferentes canais. Muitas vezes, resultados de exames são enviados pelo WhatsApp, enquanto receitas, históricos e outros documentos ficam espalhados em arquivos e sistemas distintos. A proposta da empresa é concentrar esse material para que o médico tenha acesso ao histórico antes e durante o atendimento.

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A plataforma também vai além da transcrição de conversas. Segundo a empresa, sua inteligência artificial consegue processar diferentes formatos de conteúdo, relacionar informações de consultas anteriores e auxiliar na análise de exames. Durante o atendimento, o sistema registra a conversa e prepara um documento clínico estruturado, que precisa ser revisado pelo médico antes de integrar o prontuário.

"Muitos associam inteligência artificial no consultório a transcrever a consulta. A Aionmed faz isso, mas a transcrição é só o começo", afirma André Pacheco, cofundador e CEO da startup. Ele explica que a ferramenta foi desenvolvida para reunir diferentes registros relacionados a uma mesma pessoa. "O que nos diferencia é reunir, em um só lugar, tudo o que o médico sabe sobre aquele paciente: o exame que chegou em PDF, a foto, o áudio e a mensagem enviados pelo WhatsApp, as consultas anteriores, os remédios em uso."

Um dos caminhos para alimentar o sistema é justamente o aplicativo de mensagens. O médico encaminha exames, fotografias, áudios e conversas para um número da Aionmed vinculado à própria conta. O conteúdo é processado e organizado no histórico do paciente. Também é possível fazer o envio diretamente pelo computador.

Christian Felizola, clínico geral e cardiologista, cofundador e responsável técnico médico da empresa, conta que a dificuldade de acompanhar tantas informações foi um dos motivos para tirar o projeto do papel. "O que motivou a Aionmed foi o dia a dia: a quantidade de informações que nós, médicos, recebemos todos os dias, principalmente pelo WhatsApp." Para ele, a organização desse material ajuda a evitar que dados importantes se percam entre tantas mensagens.

Ferramenta foi testada em consultório

Antes de chegar ao mercado, a Aionmed passou por mais de oito meses de desenvolvimento e utilização na rotina de Christian Felizola. O pai do médico, Sérgio Felizola, e integrantes da equipe também participaram dos testes. Segundo André Pacheco, esse período permitiu observar mudanças na organização dos atendimentos, especialmente na preparação dos registros clínicos e na consulta a exames anteriores.

A empresa relata que, em alguns casos mais complexos, o acesso ao histórico organizado ajudou os médicos a chegar mais rapidamente ao diagnóstico. Ainda não há, porém, estatísticas de larga escala que permitam medir os resultados. Os primeiros assinantes começaram a utilizar a plataforma após o lançamento oficial, em novembro.

Na avaliação de Christian, a transcrição das consultas está entre os recursos mais úteis. Com menos necessidade de digitar durante o atendimento, o profissional pode manter a atenção na conversa com o paciente. "Ela economiza muito tempo no dia a dia e ainda melhora a relação médico-paciente: o médico olha para o paciente enquanto ele fala, em vez de ficar digitando ou escrevendo durante a consulta, justamente nos momentos em que o paciente mais precisa ser ouvido."

Inteligência artificial não substitui o médico

Apesar de analisar documentos e organizar informações clínicas, a plataforma não assume a responsabilidade pelas decisões. O conteúdo produzido pela inteligência artificial precisa ser conferido e aprovado pelo profissional, que continua responsável pelo atendimento e pelo prontuário. A ferramenta também apresenta alertas sobre possíveis riscos, como interações entre medicamentos e alergias, durante o processo de prescrição.

Christian afirma que a experiência médica continua sendo indispensável para interpretar o material. "Muitas vezes a inteligência artificial faz uma análise muito completa, e muitas vezes nós, com a nossa experiência, precisamos complementar a informação gerada, indo além do que foi conversado na consulta." Segundo ele, todas as informações produzidas pelo sistema passam pela aprovação de quem está atendendo.

A utilização dessas ferramentas também está sujeita às regras estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A Resolução CFM nº 2.454/2026 trata do uso da inteligência artificial na medicina e estabelece que a tecnologia deve apoiar o trabalho profissional, sem retirar do médico a autonomia e a responsabilidade sobre as decisões clínicas.

Como ficam os dados dos pacientes?

O armazenamento de exames, conversas e gravações exige cuidados especiais porque envolve informações pessoais sensíveis. André Pacheco afirma que os dados dos pacientes não são utilizados para treinar modelos de inteligência artificial, nem pela startup nem pelos fornecedores de tecnologia contratados.

"Não. Os dados dos pacientes não são usados para treinar modelos de inteligência artificial, nem por nós, nem pelos fornecedores de tecnologia que contratamos. Eles servem a uma única finalidade: apoiar o médico no cuidado daquele paciente", declara.

O CEO também afirma que os arquivos ficam hospedados no Brasil e são protegidos por criptografia. Segundo ele, o paciente pode pedir que a inteligência artificial não seja utilizada durante o atendimento, cabendo ao médico desativar o recurso. A empresa informa que desenvolveu a solução considerando as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as normas do CFM.

Para quem procura atendimento, a principal mudança pretendida é ter um profissional com mais tempo para ouvir e consultar informações sobre seu histórico. Christian acredita que a redução das tarefas administrativas pode ajudar a recuperar a proximidade entre médico e paciente. "Por isso, a principal ajuda da inteligência artificial na consulta é melhorar, ou retomar, a nossa querida relação médico-paciente."

Pacheco também defende que os pacientes saibam quando esse tipo de tecnologia é utilizado. "Primeiro, a inteligência artificial não substitui o médico nem decide por ele: ela organiza e sugere, e quem avalia, decide e responde pelo atendimento é o profissional." O executivo acrescenta que o paciente pode perguntar como seus dados são tratados e manifestar que prefere não utilizar a ferramenta.

Quanto custa a plataforma?

A Aionmed está disponível comercialmente desde 3 de novembro. O acesso funciona em computadores e celulares, com contratação por assinatura mensal ou anual. De acordo com a empresa, os planos começam em R$99 por mês na modalidade anual. Os valores variam conforme os recursos e o volume de utilização da inteligência artificial. Também há um período gratuito para que os médicos experimentem a solução antes de contratar.

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A startup pretende ampliar o serviço para outras áreas da saúde. Entre os próximos segmentos considerados estão psicologia, nutrição e fisioterapia.