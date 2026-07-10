Criado em Minas aplicativo que agiliza resultados de exames laboratoriais

A obtenção do resultado do exame clínico é essencial no tratamento de qualquer doença. Quanto mais rápido se conseguir o resultado do exame, maiores são as chances de eficácia no tratamento. Considerando essa relevância, foi criado um sistema inovador, com o uso da inteligência artificial, que agiliza os resultados dos exames laboratoriais e de imagem, biópsias e outros tipos de investigação clínica.

O aplicativo, denominado ExaminAi, foi desenvolvido pelos engenheiros de software Renato Duarte e Thiago Borges, servidores da área de Tecnologia da Informação (TI) do campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM), em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

Conforme os idealizadores, o ExaminAI é “um sistema inovador que utiliza motores avançados de inteligência artificial para realizar a pré-análise de exames médicos em diferentes modalidades. “ A tecnologia é capaz de processar dados complexos e gerar interpretações iniciais em segundos, o que um humano levaria minutos e até horas para analisar, dependendo do fluxo e complexidade dos exames”, garantem.

Os responsáveis pela inovação salientam que é importante destacar que o aplicativo “não substitui o médico”.

“A tecnologia atua como um sistema de apoio, oferecendo análises preliminares que auxiliam na tomada de decisão. A validação final e a emissão do laudo continuam sendo de responsabilidade exclusiva do profissional médico, garantindo segurança, ética e conformidade com as normas da prática clínica, inclusive com a recente resolução 2.454/2026 do Conselho Federal de Medicina (CFM)”, esclarecem.

Com uma abordagem centrada na colaboração entre homem e máquina, o ExaminAI se posiciona como um aliado estratégico dos profissionais da saúde, permitindo que eles foquem no que realmente importa: o cuidado com o paciente.

Uma das vantagens da plataforma é a economia de tempo na busca por resultados, beneficiando tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes. Estima-se que o uso do ExaminAI possa reduzir em até 70% o tempo necessário para a elaboração de laudos médicos, otimizando fluxos de trabalho em clínicas, hospitais e centros diagnósticos.

Renato Duarte e Thiago Borges são engenheiros de software na UFVJM e desenvolveram a plataforma Divulgação/Arquivo pessoal

“A tecnologia foi projetada para lidar com múltiplos tipos de exames sem a necessidade de comandos complexos (engenharia de prompt), com o objetivo de gerar laudos em segundos e otimizar a produtividade do consultório”, explica o engenheiro de software Thiago Borges.

Ele salienta que o aplicativo baseado na IA, além de economizar em até 70% o tempo gasto na redação de laudos, foi projetado para “ler e interpretar diferentes categorias de exames”.

Borges destaca que, na prática, o aplicativo funciona como “um assistente digital de transcrição e estruturação de laudos, no qual o médico ou qualquer profissional de saúde insere dados brutos e a inteligência artificial os organiza de forma técnica e padronizada”.

Para explicar como a plataforma funciona na prática, Thiago Borges cita a simulação do seguinte caso: O médico atende um paciente que apresenta sintomas de cansaço extremo e tontura. Ele solicita um hemograma completo (exame de sangue), a parte da coleta de dados. Na sequência, o paciente com o resultado do laboratório, que mostra níveis muito baixos de hemoglobina e ferro.

“Aí, em vez de digitar manualmente cada indicador e termo técnico, o médico faz o upload do arquivo do exame ou digita os dados brutos na plataforma do ExaminAI”, explica Borges. “A inteligência artificial lê as informações inseridas, identifica as alterações críticas e cruza os dados com seus modelos de treinamento em medicina. Em poucos segundos, a ferramenta gera uma minuta de laudo médico totalmente organizada, destacando que os parâmetros sugerem um quadro de anemia ferropriva”, descreve.

Na sequência, “o médico revisa o texto gerado pela IA, faz as alterações necessárias com base em sua soberania clínica e assina o documento final para entregar ao paciente”, conclui o responsável pelo sistema inovador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O processo elimina o trabalho braçal de digitação e formatação de relatórios, otimizando o tempo do profissional”, completa o engenheiro de software.