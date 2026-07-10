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TRANSPORTE

Metrô BH terá intervalos maiores e operação em via única nos próximos dias

A Linha 1 do sistema metroviário entra em manutenção a partir desse sábado (11/7)

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
10/07/2026 17:25 - atualizado em 10/07/2026 17:43

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Estação Vilarinho - Metrô BH
Estação Vilarinho - Metrô BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Caso você esteja planejando usar as linhas de metrô nos próximos dias, fique atento. A concessionária Metrô BH anunciou nesta sexta-feira (10/7) que, entre os dias 11 e 17 de julho, o sistema passará por alterações na operação da Linha 1. As mudanças darão continuidade às obras de modernização do transporte.

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Programação das alterações

Fim de semana (11 e 12 de julho – Sábado e Domingo)

O intervalo entre as partidas será de 24 minutos durante todo o dia. Nas estações Horto, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping, os veículos circularão por uma linha única. É recomendado verificar a direção do percurso nos painéis antes de embarcar.

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Dias úteis (13 a 17 de julho – Segunda a Sexta-feira)

Durante a semana, o horário afetado é entre as 20h e as 23h, com intervalo de 28 minutos entre os metrôs. Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, o transporte passará por uma só via nesse período da noite.

A concessionária informou que não haverá necessidade de baldeação (troca de trem) em nenhum dos dias afetados. Nos horários fora dos informados acima, o metrô segue seu cronograma habitual.

O horário de funcionamento geral das estações permanece inalterado: das 5h15 às 23h, diariamente.

Atenção redobrada

A Metrô BH alerta os passageiros a ficarem atentos aos avisos sonoros dos alto-falantes e os que aparecem nas telas digitais das estações. Caso seja necessário, funcionários estarão de plantão nas plataformas para direcionar o fluxo e tirar dúvidas dos passageiros.

Atualizações em tempo real podem ser conferidas no Instagram oficial (@metrobhoficial) ou pelo site metrobh.com.br.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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