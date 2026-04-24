Gestão digital de condomínios avança e movimenta R$ 800 milhões

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Com 39 milhões de brasileiros vivendo em condomínios, segundo o Censo Condominial 2025/26, a digitalização da gestão financeira desse mercado vem avançando. A uCondo, empresa referência em tecnologia para condomínios, superou R$ 800 milhões em transações financeiras em condomínios em 2025, e projeta alcançar R$ 1 bilhão em 2026. Hoje, 700 mil pessoas de 7 mil condomínios em todo o país usam a plataforma para pagar taxa condominial, emitir boletos, acessar segunda via, consultar recibos e acompanhar notificações de inadimplência.

Fundada em Curitiba, e hoje com sede também em Belo Horizonte, a uCondo atua com soluções digitais para síndicos, moradores e administradoras. Segundo a empresa, a ferramenta ajuda a organizar a rotina financeira dos condomínios, reduz a inadimplência e dá mais controle sobre os pagamentos.

A plataforma reúne serviços como lembretes de vencimento, emissão de boletos, programação de pagamentos, envio e arquivamento de recibos, notificação de atrasos e negociação de débitos. Também permite a comunicação entre síndico e morador quando necessário.

O sucesso da ferramenta não é mero acaso. “Soluções que reduzem fricção de pagamento e inadimplência melhoram a previsibilidade de caixa, facilitando o trabalho do síndico e das administradoras”, explica Léo Mack, diretor de operações da uCondo. Ao longo de 2025, a uCondo conquistou 1 mil novos clientes (condomínios) e, até o fim de 2026, espera alcançar um total de 9 mil condomínios e 1 milhão de usuários em seu app.

As transações financeiras são apenas uma das funcionalidades da plataforma, que integra o regimento interno do condomínio à comunicação e gestão financeira do conjunto. É possível fazer cadastro de animais de estimação; reserva de espaços comuns, como salão de festas e churrasqueira; controlar o acesso de visitantes e veículos para aumentar a segurança; enviar avisos gerais a todos os condôminos (por parte do síndico); agendar manutenções; realizar votações internas (assembleia), facilitando os processos de decisão; entre outras funcionalidades.

IA na gestão condominial

Com as novas possibilidades proporcionadas pela inteligência artificial, a uCondo criou e integrou à sua plataforma a primeira assistente de IA especializada em condomínios, a Móra. Ela conversa naturalmente com os condôminos, tirando dúvidas, aconselhando e até dando ideias criativas de decoração para datas festivas. A assistente de IA não atende só os clientes da uCondo; qualquer pessoa pode consultá-la gratuitamente por WhatsApp.

Dentro da plataforma, 66% das solicitações e dúvidas são resolvidas diretamente pela Móra, sem precisar do direcionamento à equipe da uCondo. “Esse dado demonstra um alto nível de autonomia da Móra, e a ideia é continuar o seu desenvolvimento para alcançarmos um índice ainda maior em 2026”, comenta Marcus Nobre, CEO da uCondo.

A Móra compreende perfeitamente o contexto social das perguntas e foi treinada com a Legislação Brasileira, que inclui a Lei dos Condomínios (Lei nº 4.591/64). Por isso, responde sempre com base nas leis, além do regulamento interno do condomínio em questão: “Basta mandar o documento do estatuto do condomínio por WhatsApp, como fazemos em nossas conversas cotidianas, e ela responderá de forma personalizada”, orienta o CEO da uCondo, ressaltando a praticidade da IA.

Profissionalização do setor

Profissão ainda pouco conhecida e reconhecida no Brasil, o síndico profissional, contratado via CLT, recebe, em média de R$ 1.520 por mês, com valores que chegam a R$ 5.452,55 por mês, de acordo com o Censo Condominial 2025/26. Mas “já não é incomum ver moradores que se recusam a assumir o 'pepino' que é ser síndico”, aponta Léo Mack. “Se queremos condomínios melhores, com manutenção em dia, regras respeitadas e contas equilibradas, precisamos que a função de síndico deixe de ser vista como 'bico' voluntário e avance para um mercado profissional”, afirma

Ele acredita que o salário médio do síndico aumentará quando a profissão for regulamentada. “Há um Projeto de Lei [nº 4.739/2024] em tramitação para isso e devemos, enquanto sociedade, pressionar para que seja aprovado”, argumenta.

A plataforma CondoEduca, criada pela empresa com o intuito de impulsionar a profissionalização do setor condominial, acaba de lançar o curso De Morador a Síndico. O curso é 100% online, com videoaulas curtas e práticas, que permanecem disponíveis após a formação, para o aluno aprender no próprio ritmo e rever os conteúdos. Os professores são especialistas do universo condominial, com décadas de experiência em gestão.

O curso é dividido em sete módulos: Introdução (estrutura do condomínio e responsabilidades do síndico); Fundamentos legais e documentais;Gestão financeira e orçamentária; Manutenção, segurança e operação; Comunicação, liderança e gestão de pessoas; Tecnologia e inovação na gestão condominial; Mentalidade empreendedora e posicionamento.

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Mack destaca que, uma vez inscrito, o aluno tem acesso a uma comunidade exclusiva de síndicos experientes e iniciantes: “No grupo há troca de dicas, ideias, suporte e networking. É uma ótima comunidade para quem está começando e procura uma oportunidade no mercado condominial.”