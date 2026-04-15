Deu Lance reúne leilões e guia usuário na compra de imóveis mais baratos

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A Deu Lance, startup agregadora de leilões imobiliários, passa a integrar o portfólio da Aleve LegalTech Ventures, gestora especializada na criação e estruturação de legaltechs (startups do setor jurídico), totalizando 12 empresas avaliadas em mais de R$ 180 milhões. Lançada ao público em maio de 2025, a plataforma da Deu Lance centraliza informações de leilões realizados por mais de 200 leiloeiros e busca simplificar para investidores e empresas um mercado ainda pouco explorado no Brasil.

De acordo com Guilherme Guimarães Vieira, fundador e CEO da Deu Lance, em 2024, cerca de 50 mil imóveis foram leiloados no país, movimentando aproximadamente R$ 2 bilhões em transações. Estima-se que esse volume representa apenas 12% do potencial do mercado, que pode chegar a R$ 250 bilhões quando considerados todos os ativos passíveis de leilão.

“A Deu Lance nasceu para organizar um mercado extremamente fragmentado. Hoje as oportunidades estão espalhadas em centenas de sites, muitos com informações de difícil interpretação para quem não está familiarizado com o mercado. Também existem muitos sites de leilões falsos. Nós concentramos dados verdadeiros, de forma simplificada, oferecendo inteligência para quem quer investir em imóveis por meio de leilões”, afirma o CEO, que também é advogado e administrador de empresas.

Dentro da Aleve, as legaltechs encontram uma estrutura completa para escalar o seu negócio, com um modelo de gestão que une governança, compliance (estar em conformidade com as leis), tecnologia de ponta, acesso ao mercado, jurídico estruturado, captação de recursos e processos de fusões e aquisições (M&A).

A entrada da Deu Lance no ecossistema da Aleve representa um passo importante para sua expansão. “O apoio da Aleve tem sido principalmente na estruturação do negócio, e também na composição do time, trazendo mais profissionalismo para a operação, algo essencial para uma startup que ainda funciona com uma equipe bastante enxuta. Nossa visão de futuro já está muito alinhada à deles”, diz Guilherme.

Para a advogada Priscila de Oliveira Spadinger, fundadora e CEO da Aleve LegalTech Ventures, a Deu Lance atua em um ponto crítico do mercado imobiliário. “O setor de leilões ainda carece de muita organização. A Deu Lance tem potencial para sistematizar esse mercado e conectar investidores e construtoras a oportunidades reais, usando tecnologia e inteligência jurídica”, comenta.

Como a Deu Lance funciona

O cadastro na plataforma da Deu Lance é gratuito. O sistema mapeia leilões 24 horas por dia e entrega ao usuário um feed filtrado por suas preferências, que podem incluir: localidade (cidade, estado); faixa de preço; tipo de imóvel (residencial, comercial, galpão/logístico, terreno etc.); destinação sugerida (moradia, verticalização, uso industrial, comércio etc.).

A plataforma é capaz de mapear a vocação dos imóveis (destinação sugerida) com base no zoneamento das cidades, o que evita compras frustradas. Afinal, como exemplifica Guilherme, um bairro pode ser excepcional para moradia, mas péssimo para a implantação de uma fábrica.

“A plataforma indica as melhores oportunidades, uma varredura que é feita por inteligência artificial, e a partir da escolha do usuário, fazemos a análise jurídica completa e acompanhamos todo o processo de compra”, explica o CEO da Deu Lance.

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