Fundo de até R$ 60 mi vai financiar startups de saúde no Brasil

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas



A parceria entre o Horizontes Hub, unidade de inovação e novos negócios da Unimed-BH, e a Abertta Saúde, autogestão em saúde do grupo ArcelorMittal no Brasil, entra em uma nova fase com a constituição formal e aprovação do Fundo de Investimento em Participações (FIP) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A partir desta nova etapa, o fundo passa a contar com a KPTL como gestora e com a Cabergs, autogestão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), que há mais de 25 anos promove a saúde de mais de 37 mil beneficiários, aliando praticidade e tecnologia.

A parceria nasce com o propósito de impulsionar o investimento de até R$ 60 milhões em startups com soluções inovadoras na área da saúde voltadas a bem-estar e saúde mental, experiência e engajamento do paciente, atenção primária, gestão de doenças crônicas, novos modelos de saúde corporativa, educação médica, inteligência artificial e internet das coisas.A iniciativa uniu os propósitos do Horizontes Hub, criado pela Unimed-BH como o primeiro hub de inovação em saúde do Brasil a combinar inovação aberta, novos negócios e labs de futuro para antecipar tendências do setor, e da Abertta Saúde, única autogestão acreditada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) com nota máxima no IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, responsável pelo cuidado da saúde dos empregados do grupo ArcelorMittal no Brasil e de seus dependentes há mais de 50 anos.A KPTL, que foi escolhida como gestora responsável pela operação do fundo, é referência nacional em Venture Capital, com cerca de 130 empresas investidas nos últimos 15 anos, R$ 1 bilhão em ativos sob gestão e presença nos principais polos de tecnologia do país. Acumula 61 empresas em seu portfólio atual e 20 saídas bem-sucedidas, a KPTL traz governança, experiência empreendedora e amplo networking em diferentes setores, fortalecendo o impacto e o potencial da iniciativa.Já a Cabergs, nova integrante do fundo, é reconhecida por sua atuação na assistência médica e na promoção de qualidade de vida de seus beneficiários, com forte foco em inovação e responsabilidade social.

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“Esta nova fase do fundo amplia o nosso papel como plataforma de conexão entre os desafios do setor, soluções trazidas por startups e capital empreendedor, consolidando a liderança e compromisso da Unimed-BH na transformação da saúde e na geração de valor para os públicos de relacionamento”, afirma Frederico Peret, diretor-presidente da Unimed-BH. Para Werner Dalla, presidente da Abertta Saúde, a parceria “representa um avanço estratégico para transformar desafios reais em oportunidades e soluções concretas de saúde.”



Renato Ramalho, CEO da KPTL, reforça que “o fundo une capital, governança e experiência de parceiros que são referências nacionais para acelerar healthtechs que tragam valor sustentável ao setor”. Já Fernando Zingano, diretor-presidente da CABERGS, ressalta que “participar dessa aliança é apostar em inovação que melhora a vida das pessoas, amplia o acesso a uma saúde mais eficiente e proporciona novas oportunidades de negócio.”



Nesta nova fase, o fundo segue aberto à entrada de novos sócios e parceiros estratégicos e passa a prospectar healthtechs em fase de crescimento, com soluções já validadas no mercado e potencial para receber investimento e escalar impacto. O ciclo de aportes e aceleração está previsto para ocorrer ao longo dos próximos quatro anos.