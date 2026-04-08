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Pix avança no e-commerce, mas instabilidade preocupa mercado 

Sistema pode chegar a 50% das compras online até 2028, mas falhas levantam alerta sobre dependência e impacto para lojistas

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Estado de Minas
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Repórter
08/04/2026 15:35

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PIX como método de pagamento
PIX como método de pagamento crédito: Unsplash

 Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

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A consolidação do Pix como principal meio de pagamento no Brasil avança para uma nova fronteira: o comércio eletrônico. Segundo projeção da empresa de pagamentos Ebanx, o sistema deve responder por cerca de 50% das transações de e-commerce no país até 2028, ampliando sua liderança sobre os cartões de crédito e aprofundando uma mudança estrutural no mercado de meios de pagamento.
 

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O dado reforça a velocidade com que o Pix, lançado pelo Banco Central no fim de 2020, alterou a dinâmica financeira da maior economia da América Latina. Em poucos anos, o sistema superou o volume combinado de transações com cartões de crédito e débito e reduziu significativamente o uso de dinheiro em espécie. A trajetória recente indica não apenas adoção massiva, mas também uma transição do uso cotidiano para aplicações mais complexas, como compras online e pagamentos recorrentes.

Essa evolução tem sido impulsionada por melhorias contínuas na infraestrutura do sistema. A introdução de funcionalidades como pagamentos automáticos e recorrentes amplia o escopo de uso da ferramenta, aproximando-a de modelos tradicionalmente dominados por cartões, como assinaturas e serviços digitais. 

Desde setembro, as transações de consumidores para empresas passaram a representar a maior parte das operações via pagamento instantâneo — um indicativo de que o sistema deixou de ser apenas um meio de transferência entre pessoas para se tornar peça central no varejo digital.

A expansão, no entanto, também redesenha o equilíbrio competitivo do setor. O avanço do Pix pressiona diretamente a participação de mercado das bandeiras internacionais de cartões, que historicamente dominaram o e-commerce brasileiro. Ao oferecer liquidação instantânea e custos potencialmente mais baixos para lojistas, o sistema cria incentivos econômicos claros para sua adoção, ao mesmo tempo em que desafia modelos baseados em intermediação e taxas mais elevadas.

Nesse contexto, a discussão sobre confiabilidade ganha peso à medida que o sistema se torna crítico para as operações do varejo. Episódios pontuais de instabilidade levantam questionamentos sobre a dependência crescente da ferramenta, especialmente em momentos de alto volume transacional. Ainda assim, provedores de infraestrutura e parceiros do ecossistema apontam níveis elevados de resiliência. A Divibank, por exemplo, reporta SLA superior a 99% em suas operações, refletindo um padrão de estabilidade compatível com a criticidade do serviço.

“Quando o Pix passa a ser parte central da jornada de compra, estabilidade deixa de ser um diferencial e se torna um requisito básico. Não se trata apenas de custo ou eficiência, mas de garantir continuidade operacional e confiança na experiência do usuário. À medida que o sistema escala, a robustez da infraestrutura passa a ser tão relevante quanto sua adoção”, afirma Hygor Roque, Head of Revenue da Divibank.

O modelo brasileiro também passou a atrair atenção internacional. Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação para avaliar possíveis distorções concorrenciais, questionando o papel duplo do Banco Central como operador da infraestrutura e regulador do sistema financeiro. A autoridade monetária brasileira rebate, argumentando que o Pix funciona como uma infraestrutura pública neutra, voltada a aumentar eficiência, inclusão e competição.

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A projeção de que o sistema alcance metade do e-commerce até 2028 indica que a próxima fase de crescimento não será apenas de escala, mas de aprofundamento no consumo digital. Nesse cenário, o Brasil se posiciona como um dos principais casos globais de adoção de infraestrutura pública de pagamentos, em um momento em que diferentes países avaliam modelos para modernizar seus sistemas financeiros.
 

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