Economia digital redefine gestão de condomínios com IA e dados estratégicos

Com base em dados públicos do IBGE, da Receita Federal do Brasil e da base de gerenciamento da uCondo, o Censo Condominial 2025/26 revela não apenas um cenário de aumento da inadimplência, com patamar recorde de 11,95% no primeiro semestre de 2025, mas também uma transformação no formato de gestão do setor: da administração tradicional para a economia digital condominial.

A análise mostra que o Brasil possui 327 mil condomínios, com cerca de 39 milhões de moradores, evidência de um mercado condensado e com elevada escala. No universo nacional, a remuneração média dos síndicos permanece em torno de R$ 1.520 mensais, mesmo com o grau de responsabilidade crescente. Em estados como Minas Gerais, com seus mais de 51 mil condomínios, a remuneração média registrada é de R$ 1.189.

Esse mercado, ainda marcado por processos manuais e pouca transparência, vive agora uma virada: a adoção de plataformas digitais de gestão condominial está fornecendo dados estruturados e confiáveis, permitindo decisões mais ágeis, precisas e proativas. Um exemplo dessa transformação é a ferramenta de inteligência artificial da startup uCondo: a Móra, desenvolvida especialmente para o contexto condominial.

“A função de síndico é pouco valorizada no mercado, apesar da responsabilidade administrativa, financeira e jurídica que recai sobre quem ocupa o cargo”, comenta Léo Mack, cofundador e diretor de operações da uCondo, que atende 6 mil condomínios no país.

A tecnologia por trás da Móra

A assistente IA especializada em condomínios, que auxilia síndicos e gestores de condomínios tirando dúvidas sobre legislação e normas condominiais, é capaz de lidar com questões jurídicas, administrativas, financeiras e comportamentais dentro dos condomínios em tempo real.

A Móra possuí uma estrutura de Agentes de IA, uma delas é treinada com as leis vigentes no Brasil, dentre elas a Lei dos Condomínios (Lei nº 4.591/64), nas legislações correlatas e no regulamento interno do condomínio, além de compreender o contexto social da pergunta, dando respostas acuradas. “Basta mandar o documento do estatuto do condomínio por WhatsApp, como fazemos em nossas conversas cotidianas. Ela responderá de forma personalizada”, explica Marcus Nobre CEO da uCondo, ressaltando a praticidade da IA.

A tecnologia por trás da Móra é uma camada de inteligência proprietária da uCondo. Diferente das soluções tradicionais do mercado, que geralmente utilizam sistemas abertos de gigantes da tecnologia como Gemini e ChatGPT, a Móra possui uma camada personalizada de LangChain, AI Agents e RAG, que elevam sua precisão e capacidade de adaptação às necessidades específicas dos condomínios.





Gestão de conflitos

Para compreender a área da atuação dos síndicos, é importante saber as principais solicitações de moradores que fazem parte do seu dia a dia.

Em 2025, os condomínios que utilizam a uCondo registraram mais de 308 mil chamados. Lideram o ranking as solicitações administrativas, com 92.931 registros. Logo atrás aparecem as reclamações (86.317 casos), seguidas de perto pelos chamados para manutenção de áreas comuns (84.643). As dúvidas gerais ficam com 27.327 casos.

Também foram registradas 1.832 ocorrências relacionadas a animais de estimação. Dessas, 844 envolvem barulho, 486 envolvem higiene, 332, presença em áreas restritas a pessoas (como área de piscina) e 170, comportamentos inadequados, como agressividade ou falta de controle.

Léo Mack recomenda que o síndico mantenha o regimento interno do condomínio atualizado, prevendo limites objetivos para o descumprimento de regras e penalidades, como multa. “Onde não há regra clara, há espaço para conflito. É preciso pensar em uma gestão preventiva”, diz o especialista.

Com a tecnologia como a da Móra, é possível que dúvidas que geram os principais conflitos entre os condôminos seja respondida de forma prática, como questões sobre pagamentos, animais de estimação, reserva de espaços ou entrada de visitantes. Como é uma IA pública, ou seja, não é necessário cadastro na plataforma uCondo para utilizar suas funcionalidades. Basta contatá-la pelo WhatsApp, de forma gratuita, qualquer pessoa pode subir um arquivo ou enviar uma mensagem com as informações do regulamento interno do seu condomínio.