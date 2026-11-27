Black Friday: saiba como identificar sites falsos e não cair em golpes
Criação de domínios suspeitos triplica e mira nomes como Netflix e Shopee; confira orientações práticas para garantir compras seguras na rede
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Especialistas da Redbelt Security mapearam 7.193 endereços únicos em levantamento sobre ameaças digitais ligadas à Black Friday 2026. A análise sinalizou 211 endereços como potencialmente maliciosos entre 43 marcas monitoradas. No momento da checagem, 88 páginas continuavam no ar e outras 28 respondiam.
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O ritmo de criação desses domínios suspeitos subiu de uma média mensal de 11, entre novembro de 2025 e junho de 2026, para 38 registros mensais de julho a outubro. Nos últimos 90 dias mapeados, criminosos registraram 159 novos endereços. O avanço acelerado reduziu o tempo de detecção, visto que 58% das páginas verificadas saíram do ar antes de sofrerem intervenções.
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Netflix, Shopee, Shein e grandes bancos concentram 65% dos 79 achados com marca isolada na URL. A Netflix lidera com 30 registros, seguida pela Shopee, com 8 ocorrências. Nas páginas associadas à Netflix, 26 usam termos como "signin", "update", "payment" e "billing" para forjar avisos de pagamento pendente.
Os registros focados em grandes bancos miram o público corporativo, aplicando termos como "empresa", "PJ" e "validar". O levantamento também constatou 202 páginas que utilizam apelos de urgência no próprio endereço, com expressões como "só hoje", "último dia", "última chance" e "oferta relâmpago". Plataformas gratuitas de hospedagem concentram 33% dos casos identificados.
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Recomendações para evitar fraudes
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confira o endereço do site: páginas fraudulentas incluem nomes conhecidos, mas operam em domínios diferentes dos oficiais;
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desconfie de ofertas vantajosas: descontos excessivos acompanhados de contagens regressivas e apelos de urgência indicam risco;
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verifique os dados da empresa: consulte o CNPJ informado na página e analise a data de criação do domínio;
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use canais oficiais: acesse os serviços digitando a URL diretamente no navegador ou pelo aplicativo oficial, sem clicar em links de mensagens;
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tenha cuidado com pagamentos: priorize o cartão virtual em lojas desconhecidas e confira o nome do destinatário antes de transferências via Pix;
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aja rápido em caso de golpe: contate o banco imediatamente, solicite o bloqueio do cartão, conteste cobranças e altere senhas expostas.