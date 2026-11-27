Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Especialistas da Redbelt Security mapearam 7.193 endereços únicos em levantamento sobre ameaças digitais ligadas à Black Friday 2026. A análise sinalizou 211 endereços como potencialmente maliciosos entre 43 marcas monitoradas. No momento da checagem, 88 páginas continuavam no ar e outras 28 respondiam.

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O ritmo de criação desses domínios suspeitos subiu de uma média mensal de 11, entre novembro de 2025 e junho de 2026, para 38 registros mensais de julho a outubro. Nos últimos 90 dias mapeados, criminosos registraram 159 novos endereços. O avanço acelerado reduziu o tempo de detecção, visto que 58% das páginas verificadas saíram do ar antes de sofrerem intervenções.

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Netflix, Shopee, Shein e grandes bancos concentram 65% dos 79 achados com marca isolada na URL. A Netflix lidera com 30 registros, seguida pela Shopee, com 8 ocorrências. Nas páginas associadas à Netflix, 26 usam termos como "signin", "update", "payment" e "billing" para forjar avisos de pagamento pendente.

Os registros focados em grandes bancos miram o público corporativo, aplicando termos como "empresa", "PJ" e "validar". O levantamento também constatou 202 páginas que utilizam apelos de urgência no próprio endereço, com expressões como "só hoje", "último dia", "última chance" e "oferta relâmpago". Plataformas gratuitas de hospedagem concentram 33% dos casos identificados.

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