Minas Gerais é o 2º maior comprador na Black Week
Consumidores mineiros impulsionam vendas com preferência pelo Pix e frete grátis: estado ultrapassa o Rio e assume a vice-liderança nacional
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Minas Gerais assumiu a segunda colocação entre os estados que mais registraram compras durante a Black Week deste ano. Um levantamento realizado pela plataforma Nuvemshop divulgado nesta sexta-feira (27/11) apontou que os pedidos feitos por clientes mineiros representaram 10,72% de todo o volume comercializado no país.
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Ao todo, o estado ficou responsável por 10,72% das compras. O índice colocou o estado à frente do Rio de Janeiro, com 8,69% do total.
O primeiro lugar das vendas nacionais apuradas entre a noite de domingo (22/11) e a manhã de quarta-feira (25/11) ficou com o estado de São Paulo, com 36,26% do total.
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Segundo a empresa, o volume de pedidos no território mineiro acompanhou o crescimento das ofertas de envio gratuito. Em todo o país, as vendas com frete grátis subiram 32% na comparação com a semana do evento no ano passado, respondendo por 33,24% das encomendas.
Esse benefício pesou mais no bolso do consumidor do que outros tipos de vantagens:
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frete grátis: 33,24% das encomendas;
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cupons de desconto: 27,52% das compras;
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remarcações diretas nos sites: 20,10% dos pedidos.
"Minas Gerais assumir a segunda posição logo na arrancada da Black Week é um marco relevante e mostra a força do estado no e-commerce nacional. O consumidor mineiro antecipou as compras e encontrou marcas muito bem estruturadas, que se planejaram operacionalmente para atender a essa demanda intensa com agilidade antes mesmo do fim de semana", diz Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da Nuvemshop.
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O levantamento da plataforma também revelou os canais e meios de pagamento mais escolhidos pelos clientes. O queridinho foi o pix, com 49,41% dos pedidos; o cartão de crédito corresponde a 46,33% das compras.
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As transações feitas diretamente pelo smartphone representaram 80,62% do total, com o pico de movimentação concentrado na manhã de terça-feira.