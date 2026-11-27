Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Minas Gerais assumiu a segunda colocação entre os estados que mais registraram compras durante a Black Week deste ano. Um levantamento realizado pela plataforma Nuvemshop divulgado nesta sexta-feira (27/11) apontou que os pedidos feitos por clientes mineiros representaram 10,72% de todo o volume comercializado no país.

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Ao todo, o estado ficou responsável por 10,72% das compras. O índice colocou o estado à frente do Rio de Janeiro, com 8,69% do total.

O primeiro lugar das vendas nacionais apuradas entre a noite de domingo (22/11) e a manhã de quarta-feira (25/11) ficou com o estado de São Paulo, com 36,26% do total.

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Segundo a empresa, o volume de pedidos no território mineiro acompanhou o crescimento das ofertas de envio gratuito. Em todo o país, as vendas com frete grátis subiram 32% na comparação com a semana do evento no ano passado, respondendo por 33,24% das encomendas.

Esse benefício pesou mais no bolso do consumidor do que outros tipos de vantagens:

frete grátis: 33,24% das encomendas;

cupons de desconto: 27,52% das compras;

remarcações diretas nos sites: 20,10% dos pedidos.

"Minas Gerais assumir a segunda posição logo na arrancada da Black Week é um marco relevante e mostra a força do estado no e-commerce nacional. O consumidor mineiro antecipou as compras e encontrou marcas muito bem estruturadas, que se planejaram operacionalmente para atender a essa demanda intensa com agilidade antes mesmo do fim de semana", diz Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da Nuvemshop.

O levantamento da plataforma também revelou os canais e meios de pagamento mais escolhidos pelos clientes. O queridinho foi o pix, com 49,41% dos pedidos; o cartão de crédito corresponde a 46,33% das compras.

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As transações feitas diretamente pelo smartphone representaram 80,62% do total, com o pico de movimentação concentrado na manhã de terça-feira.