Amazon? Mercado Livre? Veja empresas com mais reclamações na Black Friday
As principais queixas envolviam atraso na entrega, e os principais produtos com problemas foram tênis, celular, cartão de crédito e TV
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon é, até agora, a empresa com mais reclamações de consumidores nesta Black Friday. A loja on-line toma o primeiro lugar tanto na lista do Reclame Aqui, que considera as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28), e do ProconSP, que publicou seu último balanço parcial às 17h de quinta (27).
Procurada pela reportagem, a Amazon disse em nota que reafirma seu compromisso em oferecer aos clientes sempre a melhor experiência possível e pede para que registrem suas queixa no site da empresa.
"A empresa reconhece que, nestes períodos de grande demanda, podem haver inconvenientes. Neste caso, recomendamos que os consumidores entrem em contato conosco pelos canais oficiais para que possamos analisar seus casos", afirma.
É possível entrar em contato com a equipe de atendimento pelo chat no site ou aplicativo, pelo telefone 08000-380541 ou pelo email ajuda-amazon@amazon.com.br.
Desde as 12h de quarta (26), o Reclame Aqui recebeu 8.600 queixas de consumidores, número parecido com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 8.800 reclamações.
Durante a madrugada, os principais setores reclamados foram lojas on-line e de beleza. As principais queixas envolviam atraso na entrega, e os principais produtos com problemas foram tênis, celular, cartão de crédito, TV e serviços por cadastro e assinatura.
VEJA O RANKING DAS EMPRESA COM MAIS QUEIXAS NO RECLAME AQUI
1. Amazon
3. Americanas
4. Magazine Luiza
5. Casas Bahia
6. Granado
7. McDonald's
8. Natura
9. Kiko Milano
10. Sephora
VEJA A LISTA DE EMPRESAS MAIS RECLAMADAS NO PROCONSP
1. Amazon (123 reclamações)
2. Mercado Livre (100)
3. Grupo Magazine Luiza (80)
4. Grupo Casas Bahia (61)
5. Vivo Telefônica (47)
O Mercado Livre, em segundo lugar em ambos os rankings, diz que acompanha atentamente o balanço de órgãos de defesa do consumidor e que trata cada registro com absoluta seriedade.
"Em datas como a Black Friday, a companhia mobiliza uma das maiores operações logísticas do país, com centenas de milhares de pedidos circulando em poucas horas. Nesse contexto, os registros representam uma fração muito pequena do volume total, mas cada ocorrência é tratada com rigor e prioridade", diz.
A empresa ainda afirma que tem ampliado mecanismos de transparência para assegurar uma experiência de compra cada vez mais segura.
"Um dos principais avanços é o Selo Black Friday, criado para garantir que as ofertas disponibilizadas na plataforma correspondam, de fato, aos menores preços praticados nos últimos 60 dias", diz.
O consumidor tem o benefício da compra garantida, em que a plataforma devolve qualquer valor pago caso a compra não saia como esperado. "A empresa segue à disposição das autoridades e comprometida com o aprimoramento contínuo da experiência de compra, durante a Black Friday e ao longo de todo o ano."
O Magazine Luiza reforçou, em nota, seu compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. "O Magalu mantém índice de solução acima a 80% no Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor), que demonstra excelência no atendimento aos clientes. A companhia se destaca com um dos maiores índices de solução em portais como Ranking Sindec (Procons) e consumidor.gov.br, o que demonstra seu total compromisso com os consumidores", afirma.
O Grupo Casas Bahia afirma se manter atento às manifestações. "A companhia acompanha de perto todos os registros feitos pelos órgãos de defesa do consumidor e mantém diálogo permanente com o Procon-SP para solucionar rapidamente cada caso. Informa ainda que segue comprometida em elevar a experiência do consumidor para reduzir de forma consistente quaisquer pontos de atrito."
A Vivo Telefônica diz que as demandas apontadas pelos clientes estão sendo tratadas com a devida atenção. "A Vivo reforça, ainda, que trabalha com uma atuação direta junto aos importantes órgãos de defesa do consumidor, visando sempre um diálogo aberto e transparente."
A Natura afirma que reforçou sua operação de atendimento e logística para a Black Friday. "Para garantir a melhor experiência de compra a seus clientes, a empresa monitora de perto todas as etapas do pedido, da confirmação à entrega. Mesmo com alta considerável no número de pedidos nas últimas semanas, o índice de reclamações no Reclame Aqui permaneceu estável, variando apenas 1% em relação à média semestral e mantendo a reputação 'Ótimo' da marca no portal", diz.
Os canais digitais e via WhatsApp (11 93036-0000) operam 24 horas por dia, sete dias por semana, segundo a empresa.
As Lojas Americanas afirmam, em nota, estar atuando com rapidez para garantir a solução de cada caso relatado pelos clientes.
"A companhia busca oferecer a melhor experiência nesta Black Friday, realizada durante todo o mês de novembro, e reforça o compromisso de garantir uma jornada de compra segura, transparente e satisfatória a seus milhões de clientes em todo Brasil.
Granado, McDonad's, Kiko Milano e Sephora ainda não responderam até a publicação deste texto.